日本サッカー協会は５日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表において、ＤＦ板倉滉（アヤックス）が不参加となったことを発表した。「けがのため」としている。ＤＦ橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）が追加招集となった。

日本はＤＦに負傷者が続出しており、冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、高井幸大らが不在。板倉も欠場となったことで、ＤＦ登録のＷ杯経験者は長友佑都、谷口彰悟の２人のみとなった。

【招集メンバー】▼ＧＫ早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）鈴木彩艶（パルマ）、▼ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、橋岡大樹（スラヴィア・プラハ）▼ＭＦ／ＦＷ遠藤航（リバプール）、伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、相馬勇紀（町田）、小川航基（ＮＥＣ）、前田大然（セルティック）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、田中碧（リーズ）、町野修斗（ボルシアＭＧ）、中村敬斗（Ｓランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Ｒソシエダード）、斉藤光毅（ＱＰＲ）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）