気象庁は、５日午前３時に小笠原近海で台風２２号が発生したと発表しました。

台風22号はゆっくりした速さで西へ進んでいます。

中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の北東側３３０キロ以内と南西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は発達しながら、５日は小笠原諸島の南海上をゆっくり西よりに進み、６日は日本の南に進んで、その後は、日本の南を西よりに進むでしょう。10日ごろには最大瞬間風速50ｍとなる予想です。予報円の中心を通った場合、沖縄・大東島地方接近するおそれがあります。

10日午前3時以降の進路予想はまだ発表されていませんが、台風22号は次第に北よりの進路が予想されています。北よりに進めば、沖縄・奄美など南西諸島や九州にも影響が出る可能性があります。気象庁が発表する最新の台風情報に注意してください。

■小笠原諸島は強風に注意

［風の予想］

小笠原諸島では６日にかけて、強い風が吹くでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、さらに風が強まる可能性があります。

▼５日から６日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

小笠原諸島 １５メートル （２５メートル）

［波の予想］

▼５日から６日にかけて予想される波の高さ

小笠原諸島 ３メートル うねりを伴う

小笠原諸島では７日も、波が高い状態が続くおそれがあります。

［防災事項］

小笠原諸島では、６日にかけて強風に注意し、７日にかけてうねりを伴う高波、落雷、突風、急な強い雨に注意してください。また、大潮の時期と重なるため、高潮にも注意してください。

■日本周辺の海水温高く 発達しながら西へ

台風22号は発達しながら西に進む予想です。台風22号の進路にあたる日本周辺は海水温が高く、30度近い海域もあります。台風は発達しながら進み、10日には最大瞬間風速50ｍと予想されています。

気象庁の進路予想 北よりに進めば南西諸島や九州にも影響か

台風22号は、6日午前6時には父島の南南西約290キロにあって、1時間に10キロの速度で西に進み、中心気圧は998ヘクトパスカル、最大瞬間風速は30ｍと予想されています。

7日午前3時には日本の南を1時間に15キロの速さで西に進み、中心気圧は990ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35ｍと予想されています。

8日午前3時には日本の南を1時間に15キロの速さで西に進み、中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30ｍ、最大瞬間風速は45ｍと予想されています。390キロの範囲で風速25ｍ以上の暴風域を伴う予想です。

9日午前3時には強い台風となり、日本の南でほとんど停滞し、中心気圧は970ヘクトパスカル、最大瞬間風速は50ｍと予想されています。風速25m以上の暴風域は480キロの範囲に広がる予想です。

10日午前3時には日本の南でほとんど停滞し、中心気圧は970ヘクトパスカル、最大瞬間風速は50ｍと予想されています。

強い勢力で停滞するため、台風が接近する地域では影響が長引くおそれがあります。今後の台風情報に注意してください。

