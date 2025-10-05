◇ナ・リーグ 地区シリーズ第1戦 ドジャース5―3フィリーズ（2025年10月4日 フィラデルフィア）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が4日（日本時間5日）、フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（DS）第1戦にリリーフとして登板。5―3の9回から4番手として、初めてセーブシチュエーションでマウンドに上がり、フィリーズ打線を無得点に封じて初セーブをマークした。

自らの武器を最大限に生かして、強力打線に立ち向かった。先頭のリアルミュートを直球で追い込むと、高めからのスプリットで見逃し三振。次打者・ケプラーに右翼線二塁打を許したが、慌てない。8番・カステラノスをこの日最速の100.8マイル（約162.3キロ）直球で二ゴロ。最後はストットを100.0マイル（約160.9キロ）直球で三邪飛に仕留めて、試合を締めくくった。

投じた11球のうち、7球が直球で4球がスプリット。直球は7球中6球が160キロを超えた。相手を力でねじ伏せ、登板後はナインと勝利のタッチ。「前回より思ったようにいかなかったですけど、なんとかゾーンで強い球を投げて、結果的に押し込めたかなと思います」と笑顔を見せた。

右肩のインピンジメント症候群で5月13日に負傷者リスト入りし、約4カ月間の離脱。救援として、9月24日（同25日）のダイヤモンドバックス戦から復帰した。レギュラーシーズンでは2試合、2イニングを無失点。ポストシーズン（PS）初登板となった10月1日（同2日）のワイルドカードシリーズ・レッズ戦では4点リードの9回から登板。メジャー自己最速の101・4マイル（約163・2キロ）の直球と、落差の大きい“宝刀”スプリットで相手打線を寄せ付けず、1回を2奪三振含む3者凡退に封じた。

シーズン終盤から続くブルペン陣の不安定さ。その中で、佐々木の存在感は増す一方だ。DS前日の会見で佐々木は「4点差でしたけど、9回に投げることができて、自分としても良かったと思いますし、自信にもなった。また次のシリーズで生きるのかなと思います」と手応えを口にし、ロバーツ監督もクローザー起用の可能性について「もちろん使う」と断言。「どんな場面でも自信を持って送り出せる」と絶大な信頼感を口にしていた。