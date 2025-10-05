“父娘”松島聡×棚橋乃望のグッドポーズにほっこり！timelesz主題歌が彩るハッピーなラストシーン＜新ドラマ『パパと親父のウチご飯』＞

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』の放送が、10月4日（土）よりスタートした。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

第1話では、千石の娘・愛梨（棚橋乃望）が幼稚園で友だちを叩いてしまう事件が発生するも、“ある事情”が明らかに。timeleszが歌う主題歌『レシピ』が流れるなか、千石と愛梨の絆を感じるラストシーンが展開され、第1話から心温まる回となっていた。

（※以下、第1話のネタバレがあります）

【映像】親子愛溢れるラストシーン

◆「よそに負けねーぐらい俺たちがめっちゃ楽しい家にしてやる」

シングルファーザー同士助け合って生活するために、ルームシェアをしている千石と晴海。

第1話では、千石たちが子どもを幼稚園に迎えに行くと、保育士から愛梨が友だちの健（加藤大樹）を叩いてしまったと知らされる。

事情を聞いても話そうとしない愛梨を、思わず叱ってしまう千石だったが、その夜晴海の息子・清一郎（櫻）から「愛梨ちゃんは悪くない。ちゃんとお話聞いてあげて…」と言われた。

改めて千石が愛梨に話を聞くと、愛梨が友だちを叩いた原因は自分の家を「パパしかいない変な家」と言われて嫌な気持ちになったからだった。

家族を悪く言われて友だちを叩いてしまった愛梨に、千石は「家族をバカにされたら、そりゃあ怒るよな」と寄り添いつつ、「でもな愛梨、健君を叩いてお前はすっきりしたのか？」「悔しいからって人を叩いても何も解決しないんだよ」と言い聞かせた。

さらに翌朝、千石は「愛梨、清一郎、お前たちに話しておきたいことがある」と切り出す。千石はしゃがんで2人と目線を合わせると、「ウチは変だ、よそから見たらすっごく変だ。だけど、よそに負けねーぐらい俺たちがめっちゃ楽しい家にしてやる。だからお前らも負けんな」とエールを送った。

こうして幼稚園に送り届けられた愛梨は健と仲直りし、千石を振り返るとグッドポーズを見せる。これに千石も同じポーズを返し第1話は一件落着。そのバックではtimeleszが歌う主題歌『レシピ』が流れてこの場面を盛り上げており、よりグッとくるラストシーンとなっていた。