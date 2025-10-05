日本は決勝T1回戦でスペインとの対戦が濃厚…オーストラリアがGL突破に望み:U-20W杯D組最終節
U-20ワールドカップは4日、C組とD組のグループリーグ最終節が行われ、C組3位スペインのベスト16進出が決まった。決勝トーナメント1回戦では日本と対戦する可能性が濃厚となった。
日本はA組を首位通過。決勝トーナメント1回戦ではC組、D組、E組から3位通過した3チームのいずれかと決勝トーナメント1回戦で戦うことになっている。対戦相手は5日のGL全日程終了後に決まるが、4日の結果を受けてスペインかE組3位チームとの対戦になることが確定。以下のパターンで対戦相手が決定する。
▽日本の決勝T1回戦対戦相手のパターン
「各組3位の成績上位4か国」が出たグループ/日本の対戦相手
ABCD/スペイン
ABCE/スペイン
ABCF/スペイン
BCDE/スペイン
BCDF/スペイン
BCEF/E組3位チーム
【各組3位順位表】
1.☆韓国(4)0/B組
2.☆スペイン(4)-1/C組
3.オーストラリア(3)-2/D組
4.エジプト(3)-2/A組
============
5.
6.
この日行われたD組最終節では、2連敗で崖っぷちのオーストラリアは3位・キューバと対戦した。前半のうちに2点を先取すると後半5分にFWマックス・カプトが追加点を奪った。その後キューバに1点を返されたものの3-1で逃げ切って勝利。3位に浮上し、各組3位のうち成績上位4か国も決勝トーナメントに進めるレギュレーションのためGL突破に望みを繋いだ。
GL突破を決めているアルゼンチンは2位のイタリアと対戦し、1-0で勝利してGLを全勝突破。敗れたイタリアも2位で16強入りを果たした。
【D組順位表】
1.☆アルゼンチン(9)+6
2.☆イタリア(4)0
3.オーストラリア(3)-2
4.キューバ(1)-4
