　TBSの若林有子アナウンサーが5日、同局系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜　前10：00）の新アシスタントとして初出演を果たした。

　若林アナは、自民党総裁選の結果を受け、冒頭VTRで立憲民主党・野田佳彦代表にインタビュー。スタジオの生放送に戻り、爆笑問題から紹介された。

　太田光は、野田代表のインタビューについて「あれはラブホテルでしたか？」とボケ。若林アナは「違います！」とキッパリつっこんだ。

　『サンデー・ジャポン』は、良原安美アナが9月をもってアシスタントを卒業。若林アナは『王様のブランチ』（毎週土曜　前9：30）を卒業し、『サンデー・ジャポン』登場となった。