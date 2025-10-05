TBS若林有子アナ『サンデー・ジャポン』アシスタント初登場 いきなり太田光が一言…「違います！」とキッパリ
TBSの若林有子アナウンサーが5日、同局系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前10：00）の新アシスタントとして初出演を果たした。
【写真】『サンデー・ジャポン』公式Xが紹介 新アシスタント・若林有子アナ
若林アナは、自民党総裁選の結果を受け、冒頭VTRで立憲民主党・野田佳彦代表にインタビュー。スタジオの生放送に戻り、爆笑問題から紹介された。
太田光は、野田代表のインタビューについて「あれはラブホテルでしたか？」とボケ。若林アナは「違います！」とキッパリつっこんだ。
『サンデー・ジャポン』は、良原安美アナが9月をもってアシスタントを卒業。若林アナは『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）を卒業し、『サンデー・ジャポン』登場となった。
【写真】『サンデー・ジャポン』公式Xが紹介 新アシスタント・若林有子アナ
若林アナは、自民党総裁選の結果を受け、冒頭VTRで立憲民主党・野田佳彦代表にインタビュー。スタジオの生放送に戻り、爆笑問題から紹介された。
太田光は、野田代表のインタビューについて「あれはラブホテルでしたか？」とボケ。若林アナは「違います！」とキッパリつっこんだ。
『サンデー・ジャポン』は、良原安美アナが9月をもってアシスタントを卒業。若林アナは『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）を卒業し、『サンデー・ジャポン』登場となった。