地区シリーズ初戦で出たテオスカーの守備難

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で出場。2回にJT・リアルミュート捕手の2点三塁打で先制を許した。ただここで、右翼を守るテオスカー・ヘルナンデス外野手の“緩慢守備”に、ドジャースの番記者からも厳しい声が上がった。

大谷は敵地ファンの大ブーイングを浴びながらマウンドへ。初回は三者凡退に抑えたが、2回は先頭ボームに四球、続くマーシュに中前打を浴びて無死一、二塁のピンチ。続くリアルミュートに右中間三塁打を浴びて2点を失った。

ただ、ここで物議をかもしているのがバックの拙守。右中間を転がる打球を追ったヘルナンデスは、フェンス際の処理を中堅手のパヘスに任せるつもりだったのか最後はスピードを緩め、追うのを止めてしまった。その間に2者が生還し、打者走者も三塁に達した。その後に犠飛も許し、この回3失点になった。

ドジャースの地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プルンケット記者は自身のXに「テオスカー・ヘルナンデスはこの球をカットオフして、リアルミュートを二塁打で止められたはず」と指摘。その後ベイダーの犠飛で3点目を失っただけに、何とも痛いプレーとなった。

それでも1点を追う7回2死一、二塁。外角高めの速球を打ち砕き、右中間席への逆転3ラン。ミス帳消しの一打を放ち、汚名返上の活躍を見せた。



（THE ANSWER編集部）