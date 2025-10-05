米ニューヨークの駅で１０代の少女２人が死亡する事案があり、ニューヨーク市警（ＮＹＰＤ）は地下鉄車両の上に乗る「地下鉄サーフィン」中の事故の可能性があるとみて調べを進めている/WCBS via CNN Newsource

ニューヨーク（ＷＣＢＳ）米ニューヨークの駅で１０代の少女２人が死亡する事案があり、ニューヨーク市警（ＮＹＰＤ）は地下鉄車両の上に乗る「地下鉄サーフィン」中の事故の可能性があるとみて、調べを進めている。複数の情報筋がＣＢＳニュース・ニューヨークに明らかにした。

情報筋が４日明らかにしたところによると、ブルックリンにあるマーシーアベニュー駅で夜中、１５歳と１８歳の少女２人が意識不明の状態で発見された。

少女２人は警官隊が到着した直後の午前３時ごろ、駅で死亡が確認された。

当局は現時点で２人の名前を公表していない。

捜査当局はまた、遺体が駅のどの場所で発見されたのか、線路上か列車の上かについても明らかにしなかった。

マーシーアベニュー駅は閉鎖され、緊急対応要員が現場入りする間、Ｊ系統とＭ系統の列車を迂回（うかい）させる対応が取られた。

ニューヨーク都市圏交通公社（ＭＴＡ）によると、その後、運行は再開した。

ＮＹＰＤが９月に提供したデータによれば、ニューヨーク市では過去３年間で地下鉄サーフィンにより１６人が死亡、２１人が負傷した。

６月には、ブロンクス区で５系統の列車の屋根に乗っていた１０代の少年が負傷し、重体になった。少年は列車がベイチェスターアベニュー駅に進入する際、頭部と手首を負傷。警察の情報筋は当時、少年は線路の道床部分に落下して列車に接触したと明らかにしていた。

ＮＹＰＤによると、クイーンズ区では昨年１０月、７系統の列車で１３歳少女が地下鉄サーフィンをしていたところ線路に落下し、列車にひかれて死亡する事案も起きた。

少女の死から数日後、ＮＹＰＤとニューヨークのアダムス市長は、地下鉄サーフィンを行っている人物をドローン（無人機）で発見し、警官を迅速に派遣するプログラムを紹介。警察は当時、ドローンを９００回飛ばした結果、９〜３３歳の１１４人の命が救われたと明らかにしていた。