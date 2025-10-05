ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（３２）が４日（日本時間５日）、フィリーズとの地区シリーズ第１戦で値千金の逆転３ランをかっ飛ばした。

２回に先制され、打線は５回まで無得点。６回にキケの２点適時二塁打で１点差に迫ると７回に試合をひっくり返した。二死一、二塁から相手３番手・ストラームが１ボールから投じた２球目の直球を完璧に捉え、右中間席に放り込んだ。押せ押せムードで盛り上がりまくっていた敵地は一転して沈黙。ポストシーズン初登板を果たし、６回３失点だった大谷もベンチで両手を挙げ、柵から身を乗り出す興奮ぶりだった。

Ｔ・ヘルナンデスは２回に３点を先制された右翼守備で、右中間に転がってきた打球を全力で捕球に向かわなかったことが２点適時三塁打、その後犠飛につながったとして批判が寄せられていた。米サイト「クロッシング・ブロード」もフィリーズ側の視点から「もしＴ・ヘルナンデスにやる気があったら二塁打になっていただろう」と指摘し「フィリーズの選手がやったらどうなるか想像できるか？ これは４７試合目なんかじゃない。プレーオフだ！ 学内リーグじゃないんだ！」とぶった斬っていた。

同時に「信じられないプレー。この男があとで３ランを打たなければいいが」と危惧していたが、その悪い予感が的中した格好。守備も安定することに越したことはないが、ミスを帳消しにしたことは確かといえそうだ。