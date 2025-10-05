こういうの着ればいいのか！【無印良品】40・50代が似合う♡「洗練トップス」

年齢を重ね、シンプルで上質なアイテムにこだわりたい気持ちが高まってきたとき、頼りになるのが【無印良品】のトップス。飾り立てないデザインのなかに程よい抜け感や上品さがあり、普段のコーデをぐっと格上げできる予感。今回は、40・50代の大人の洗練見えを叶えてくれそうなトップスを、おしゃれスタッフ@mujistaff.daimyoさんのお手本コーデとともに解説していきます。

空気を含むゆったり感がおしゃれなパーカ

【無印良品】「昔ながらの製法で編み立てたスウェットパーカ」\7,990（税込）

商品名のとおり、昔ながらの製法を使って編み立てられたスウェットパーカは、公式サイトによると「空気をたっぷり含み、やわらかな風合い」に仕上がっているそう。ゆったりとリラクシーなサイズ感ながらも程よく立体感があるので、部屋着っぽくなくスタイリッシュな雰囲気。美しいシルエットで着こなせそうです。

スウェットは絶妙なカラーで抜け感たっぷりに

【無印良品】「昔ながらの製法で編み立てたスウェットプルオーバー」\5,990（税込）

スウェットパーカと同じく昔ながらの製法で作られたスウェットプルオーバー。定番グレーではなく、あえてオートミールカラーを選ぶことで、大人の洗練度をアップできそうです。生成り系のカラーは白に近い感覚で取り入れやすく、それでいて程よいムラがスタイリングに奥行きをプラスしてくれます。ラフに腕をまくって、抜け感たっぷりに着こなして。

体に心地よくなじむ上質カットソー

【無印良品】「コットンカシミヤクルーネックＴシャツ」\3,990（税込）

カシミヤ混で着心地のよさそうなインナーウェア。体になじむフィット感とふっくらとした素材感、程よく詰まった襟ぐりで、1枚でもサマになる洗練ぶりです。公式サイトによると「程よい弾力性とゆるやかな伸縮性」で、これから気温が下がってきたら、上に重ねるアイテムを邪魔せずに、インナーとして心地よく着られそう。

細畝のリブがすっきり見えを叶えてくれそう

【無印良品】「コットンカシミヤリブクルーネックＴシャツ」\4,990（税込）

こちらも、インナーとしても1枚で着ても使いやすいように作られたTシャツ。弾力性やフィット感といった着心地のよさに期待できるうえ、こちらは細畝のリブが視覚効果で上半身をすっきりと見せてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N