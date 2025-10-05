◇オランダ1部 アヤックス 3―3 スパルタ（2025年10月4日 オランダ・ロッテルダム）

アヤックスのDF板倉滉が敵地で行われたスパルタ戦を欠場した。

公式戦7試合ぶりに先発を外れ、ハイティンガ監督が試合前に理由を説明。スポーツ専門局ESPNによれば「彼は練習中に負傷した。それでも出場が可能か検討したが、医師から今朝、先発は無理と連絡があった」と語ったという。板倉を欠いた3位アヤックスの守備陣は11位スパルタに3失点し、3―3の引き分けに終わった。

板倉の負傷箇所や全治は不明。加入1年目の今季はここまで公式戦7試合に出場しているが、加入初戦となった8月17日のゴーアヘッド・イーグルス戦では右ふくらはぎを痛めて途中交代。続くヘラクレス戦を欠場したものの、その後は6試合連続で先発していた。

板倉は10日にパラグアイ、14日にブラジルと親善試合を戦う日本代表に招集されていたが、日本サッカー協会は5日、板倉がケガのため不参加となり、代わりにDF橋岡大樹（スラビア・プラハ）を追加招集すると発表した。