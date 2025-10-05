記事のポイント

ナイキとスキムスの新ブランド「NikeSkims」が正式ローンチし、58点のコレクションを発表した。

筋力トレーニング需要の高まりを背景に、機能性とスタイルを兼ね備えたワークアウトウェアを強調している。

ナイキの技術力とスキムスの話題性を融合し、アディダスやルルレモンら競合との差別化を狙っている。



数カ月にわたる遅延を経て、「ナイキスキムス（NikeSkims）」が9月26日に正式に登場した。

女性向けアスレジャー市場の転換点で登場

アスリートを起用した「Bodies at Work」キャンペーン

スタイルの遅れと進化する消費者ニーズ

信頼されるナイキの技術とスキムスの成長戦略

注目の高かったナイキとキム・カーダシアン氏のシェイプウェアブランド「スキムス（Skims）」とのパートナーシップは、ローンチ時点で58点のアイテムを展開。新ブランドは、1万とおりの組み合わせが可能な「着こなしのシステム」が可能になると約束している。発売開始から数時間のうちに、一部アイテムはすでに 完売しはじめている ナイキスキムスは、長年ナイキ、アディダス（Adidas）、ルルレモン（Lululemon）が支配してきたウィメンズカテゴリーの転換点に登場した。デビューコレクションは、肌に密着するセットアップと女性の体型を強調するもので、ナイキの革新的な素材を活用し、スキムスらしいシルエットを実現している。近年、ワークアウトウェアとアスレジャーは重なり合い、パンデミック期間中にラウンジウェア中心のワードローブを構築した人々によってさらに加速した。その流れのなかで、ルルレモンやヴオリ（Vuori）はジムからストリートまで着回せるデザインを提供し、トレンドを捉えてきた。しかし直近では、関税の影響や消費者の支出抑制により、ルルレモンやナイキの売上は鈍化している。同時に、フィットネストレンドの変化に伴い、消費者は異なるスタイルを求めている。新ブランドは、セリーナ・ウィリアムズやジョーダン・チャイルズといったアスリートアンバサダーを起用するなど、身体的パフォーマンス性を大きく強調している。ローンチキャンペーンには「Bodies at Work」と題された新しい映像作品も含まれており、シャカリ・リチャードソンやクロエ・キムを含む50人のアスリートが出演している。キャンペーンの多くのクリエイティブやインフルエンサー投稿では、モデルたちがダンベルを使ったトレーニングやピラティスの動きを実際に行っている姿が描かれている。コンシューマー・コレクティブ（Consumer Collective）の共同創業者兼マネージングディレクターであるジェシカ・ラミレス氏は、女性のあいだで筋力トレーニングが大きなトレンドとなっていると指摘する。「ワークアウトの目標が、極端に痩せることから、筋肉をつけて引き締まった体をめざすことに移行している。それは女性らしさを損なうものではない」と同氏は語る。ナイキスキムスのデザインとローンチキャンペーンは、まさにこのトレンドを反映している。コレクションのひとつである「フッツィー・グリップ・レギンス（Footsie Grip Legging）」には、リフォーマーピラティス用のグリップソックスが内蔵されている。このようなディテールは、ブランドが単なるラウンジウェアや外出着ではなく、本気のワークアウトウェアとして認知されることを狙っていることを示している。しかし、すでに混雑する市場でナイキスキムスは居場所を見つけられるだろうか。ラミレス氏は可能性があるとみている。同氏は、カテゴリーが飽和していると考える一方で、まだイノベーションの余地はあるという。価格設定はナイキやルルレモンのレンジと同水準で、新ブランドを試す魅力になると考えられる。スポーツブラは48ドル〜68ドル（約7200円〜1万200円）、レギンスは84ドル〜128ドル（約1万2600円〜1万9200円）で、ルルレモンやナイキのウィメンズ製品と同等だという。ナイキスキムスのタイトなシルエットは、アスレチックウェアのスタイル嗜好が進化するタイミングで登場した。体のラインを強調するレギンス離れがルルレモンを苦しめているとの見方もある。しかしラミレス氏は、だぼっとしたワークアウトギアのトレンドは若年層に偏っており、消費者全体を代表するものではないとみている。「しかし、スタイルの遅れには驚かされる」とラミレス氏は語る。同氏が指摘するのは、ナイキスキムスのミニマルなカラーとタイトなデザインであり、それらは長年アスレジャーを支配してきたスタイルだ。ただし、それは理にかなっているという。スキムスはもともとカーダシアンの影響を受けた体にフィットする美学で成功しており、シェイプウェアからほかのアパレルカテゴリーへと拡大してきたからだ。ナイキスキムスもまた、ルーズなZ世代向けスタイルを一部採用している。バスケットボールショーツ風のボトムやスナップボタン付きのパンツなど、ラウンジウェア寄りのアイテムにはゆったりとしたデザインも含まれている。ラミレス氏がもっとも重要だとするのは、ナイキの技術がすでにアスレチックウェア分野で信頼されている点だ。これが新ブランドに信頼性を与えている。今回のパートナーシップは、ナイキが大規模な再建計画を進めるなかで実現したものであり、スキムスにとっても延期されたIPOを前にさらなる成長を模索する戦略の一環である。少なくとも、ナイキスキムスにはブランド認知という強力な武器がある。2025年8月時点で、ブランドトラッキングプラットフォーム「トラックスーツ（Tracksuit）」のデータによると、ナイキの認知度は92％、スキムスの認知度は44％だった。競合の平均は約39％である。トラックスーツでマーケティング責任者を務めるマイカラ・ホプキンス氏は、女性向けアスレジャーカテゴリーにおけるデータを引用し、ナイキスキムスはユニークで強力な組み合わせを持って市場に参入していると語る。「ナイキの規模と消費者からの信頼、そこにスキムスのセレブリティ的影響力とトレンド志向のポジショニングが重なる。その信頼性と話題性の組み合わせがブランドをユニークに際立たせ、アディダス、ルルレモン、アロ（Alo）といった競合から差別化するだろう」とホプキンス氏は述べる。ウェイトリフティングや筋力トレーニングへの関心が高まるなかで、女性たちはパフォーマンス性とスタイル性を兼ね備えたワークアウトウェアを求めている。ナイキスキムスがその両立に成功すれば、ほかのプレイヤーからシェアを奪う可能性がある。時間が経てば、ラミレス氏はブランドが顧客ニーズに応じてさらに多様なシルエットや素材を提供するだろうと語る。「これは最初の試みなので、どのような成果を上げるか見ていきたい」と同氏は言う。結局のところ、ジムやワークアウトクラスでも「かわいく見える」スタイリッシュな服を着たいという欲求は確かに存在するのだ。「なぜだらしなく見えなければならないのか」と同氏は語った。［原文：What the NikeSkims launch says about the state of women’s activewear］Gabriela Barkho（翻訳・編集：杉本結美）