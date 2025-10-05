勉強やスマホ疲れの目元に◎サクラクレパスデザインの充電式ホットアイマスクを、ロフトでいち早くゲットしよ
充電式のホットアイマスクを展開するスリープテックブランド「nerugoo（ネルグー）」から、サクラクレパスとのコラボレーションアイテムが登場します。
レトロかわいい『クレパスⓇ』や『クレヨン』デザインのアイマスクで、日々の疲れを癒してみませんか？
10月6日（月）より、一部店舗を除く全国のLOFT（ロフト）にて先行販売がスタートするので、ぜひチェックしてみてくださいね。
「nerugoo」充電式ホットアイマスクにサクラクレパス柄が登場
「nerugoo」は、リラックスしたい時にぴったりな、目元をやさしく温めてくれる充電式ホットアイマスク。USB充電式で繰り返して使えるところが魅力です。
サクラクレパスとのコラボ商品「nerugoo充電式ホットアイマスク（サクラクレパスコラボ）」（税込4480円）では、時代を超えて愛され続けているクレヨンなどのパッケージデザインを取り入れた、ホットアイマスクがお目見え。
スマホ疲れや就寝前のリフレッシュに、使い捨てないホットアイマスクを取り入れてみませんか？
『クレパスⓇ』『クレヨン』のコラボデザイン2種
コラボデザインは、サクラクレパスのロングセラー商品である『クレパスⓇ』と、
『クレヨン』の2種類がラインナップ。
ひと目で“ピン！”と来る、クレヨンなどの上蓋のカラーリングやイラストが、しっかり再現されていますよ。
文具好きさんの心をくすぐるパッケージにも注目
細部までこだわって再現されている、パッケージデザインも見逃せません。
裏面には名入れができる場所が用意されていて、アイマスクを包むペーパーまで本物そっくり。
手に取るだけでワクワクするようなアイテムは、文具好きな人へのプレゼントにもぴったりですよ。
使い捨てない＆かわいい目元ケアアイテムで、QOLをちょっぴりアップさせてみてくださいね。
「nerugoo」公式サイト
https://nerugoo.jp/
参照元：株式会社ルル プレスリリース
