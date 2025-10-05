フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が5日までに自身のYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。

4日投開票された自民党総裁選で、高市早苗・前経済安保担当相（64）が初の女性総裁となる第29代総裁の座についたことをめぐり、解散総選挙の時期に言及した。

自民党総裁選では高市氏が小泉進次郎農相（44）との決選投票で勝利した。古舘は「ついに高市新総裁の誕生。初の女性首相誕生ということになりますね。“良い部分”は組閣に女性議員が多く登用されます。絶対そうするはずですよね。ただ、安倍元総理を引き継ぐ右派なわけですよね。でも”日本初の女性首相“だというところは、新味があるっちゃありますよね。そういう意味では”小泉進次郎にならなくてよかったな“と思っている人たちが多いという風とも合流すれば、これは必然的に解散総選挙が近い」との見立てを示した。

さらに「高市さんに解散総選挙に早めに出て、国民の信を問うて得るんだというもくろみがはっきり出たんじゃないでしょうか、結果論で言えばね。早めにやろうという腹積もり、自民党、そうじゃないでしょうかね」と続けた。