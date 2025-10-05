テオスカー逆転弾で大谷翔平に勝ち投手の権利 2回“拙守”も挽回3ラン！敵地は沈黙 7回グラスノーがリリーフ登板で無失点
テオスカー・ヘルナンデスの逆転3ランで大谷に勝ち投手の権利(C)Getty Images
ドジャースのテオスカー・ヘルナンデスが現地時間10月4日、フィリーズとの地区シリーズ第1戦の7回二死一、二塁で右中間席へ逆転3ランを放った。フィリーズファンで埋まった敵地は沈黙した。
【動画】緩慢守備の汚名返上！テオスカーの逆転3ランをチェック
2回には自身のまずい守備もあった。無死一、二塁でJ.T.リアルミュートの右中間への打球を止めることができずに適時三塁打となり2点を献上。その後、一死三塁となり、ハリソン・ベーダーの犠飛で3点目が入った。
「1番・投手兼DH」で先発出場の大谷翔平は初回の第1打席、相手先発のクリストフェル・サンチェスの前に空振りの3球三振に倒れると、敵地のファンからは大歓声が起きた。
3回無死一塁の第2打席は見逃し三振で、5回二死一塁の第3打席もカウント0−2から最後はやや甘いコースに入ってきたが、見逃し三振。7回無死一、二塁の第4打席もマット・ストラームの前に見逃し三振で、まさかの4打席連続三振となった。投手としては6回3失点9奪三振で勝ち投手の権利を得ている。
7回からはタイラー・グラスノーがリリーフ登板し、無失点に抑えた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。