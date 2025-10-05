テオスカー逆転弾で大谷翔平に勝ち投手の権利　2回“拙守”も挽回3ラン！敵地は沈黙　7回グラスノーがリリーフ登板で無失点

テオスカー・ヘルナンデスの逆転3ランで大谷に勝ち投手の権利(C)Getty Images

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデスが現地時間10月4日、フィリーズとの地区シリーズ第1戦の7回二死一、二塁で右中間席へ逆転3ランを放った。フィリーズファンで埋まった敵地は沈黙した。

【動画】緩慢守備の汚名返上！テオスカーの逆転3ランをチェック

2回には自身のまずい守備もあった。無死一、二塁でJ.T.リアルミュートの右中間への打球を止めることができずに適時三塁打となり2点を献上。その後、一死三塁となり、ハリソン・ベーダーの犠飛で3点目が入った。



「1番・投手兼DH」で先発出場の大谷翔平は初回の第1打席、相手先発のクリストフェル・サンチェスの前に空振りの3球三振に倒れると、敵地のファンからは大歓声が起きた。