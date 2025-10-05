モンブラン欲を満たす、東京の栗アフタヌーンティー5選。目の前で仕上げられるパフェのようなモンブランやヴィーガンスイーツも
◆モンブラン欲を満たす、東京の栗アフタヌーンティー5選。目の前で仕上げられるパフェのようなモンブランやヴィーガンスイーツも
画像：Lounge＆DiningG／東京マリオットホテル
芋・栗・かぼちゃがおいしい秋、「モンブランが食べたい！」という人におすすめの栗アフタヌーンティーをご紹介。目の前で仕上げてくれる、マンダリン オリエンタル 東京の「ほうじ茶と洋梨のモンブラン」、希少な「中山栗」をふんだんに使用した東京マリオットホテルの「ヴィーガンモンブラン」など、ほかでは味わえないこだわりのモンブランが楽しめる。ホテルの優雅な空間で、秋の恵みを味わう幸せなひとときを過ごしてみて。
◆ロビーラウンジ／第一ホテル東京（新橋）
お花のようなモンブランと華やかなスイーツたちが楽しめるアフタヌーンティー
新橋駅・内幸町駅から徒歩すぐ、優雅で開放的な空間が広がる「第一ホテル東京」内の「ロビーラウンジ」より、繊細で美しいモンブランが主役の「モンブラン アフタヌーンティー」が登場。
お花のようなかわいらしい見た目の「モンブラン」に加え、「フルーツゼリーボール」や「カシスムース」、「林檎のシブースト」など、目を惹くデザートが盛りだくさん。軽食には、「かぼちゃサラダのオープンサンド」や「栗のスコーン」、「野菜のキッシュ」などがラインナップ。種類豊富なドリンクもカフェフリーで楽しめるのでうれしさ倍増。
広々とした落ち着いた空間で、心満たされる午後のひとときを過ごして。
【モンブラン アフタヌーンティー】+種類豊富なドリンクのカフェフリー+3時間滞在
店舗名：ロビーラウンジ／第一ホテル東京
住所：東京都港区新橋1-2-6 第一ホテル東京 1F
提供期間：〜2025/11/30（日）
料金：5,000円
※税・サ込
メニュー
【上段】
・モンブラン
【中段】
・フルーツゼリーボール
・カシスムース
・林檎のシブースト
・かぼちゃのショートケーキ
・お花のタルト（2種）
・さつまいものア・ラ・モード
【下段】
・かぼちゃサラダのオープンサンド
・栗のスコーン
・野菜のキッシュ
・ピクルス
※メニュー例
◆オリエンタルラウンジ／マンダリン オリエンタル 東京（三越前）
目の前で仕上げられる「ほうじ茶と洋梨のモンブラン」で贅沢な秋の味覚を堪能
「マンダリン オリエンタル 東京」の最上階に位置する「オリエンタルラウンジ」にて、「収穫の秋」をテーマにした「オータムハーベストアフタヌーンティー」が開催中。
目の前で仕上げられるできたての「ほうじ茶と洋梨のモンブラン」をはじめ、「栗とカシスのパウンドケーキ」や「南瓜 スパイス クランベリー」など、旬の食材をふんだんに使用した繊細なスイーツが揃う。セイボリーは、ずわい蟹やトリュフ、ローストビーフなどが楽しめる贅沢な内容に。また、約20種類のドリンクがフリーフローで楽しめるのもポイント。
優美な空間で深まる秋を感じながら、至福のティータイムを楽しんで。
【平日｜オータムハーベストアフタヌーンティー】+ウエルカムドリンク+20種カフェフリー
店舗名：オリエンタルラウンジ／マンダリン オリエンタル 東京
住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京 38F
提供期間：〜2025/11/16（日）
料金：9,614円
※税・サ込
メニュー
【セイボリー】
・ずわい蟹 柚子
・蓮根 トリュフ
・牛蒡 ケークサレ
・鴨もも肉のコンフィ 南瓜
・ローストビーフタルト
【スコーン】
・レーズン
・南瓜
・無花果とラズベリーのジャム
・洋梨とジンジャーのジャム
【ペストリー】
・林檎 キャラメル
・柿 白味噌
・バニラ ピーカンナッツ
・無花果 胡桃
・南瓜 スパイス クランベリー
・栗とカシスのパウンドケーキ
・ほうじ茶と洋梨のモンブラン
※食材の仕入れ状況により変更となる場合ございます
◆TIDE TABLE Shiomi／東京ベイ潮見プリンスホテル（潮見）
香り高いほうじ茶＆濃厚なさつまいもを組み合わせた絶品モンブランが登場
潮見駅から徒歩1分、湾岸ベイや豊洲エリアからも好アクセスな「東京ベイ潮見プリンスホテル」の「TIDE TABLE Shiomi」では、「実りの秋の和アフタヌーンティー 〜日本茶と愉しむ秋の彩り〜」が楽しめる。
スペシャリテ「さつまいもとほうじ茶のモンブラン」は、香り高いほうじ茶を贅沢に使用し、濃厚なさつまいもと調和させた上質で心地よい味わいの逸品。ドリンクには、300年以上の歴史を誇る「一保堂茶舖」の個性豊かな味わいと香りを堪能できる5種類の日本茶や、さまざまなカフェドリンクが用意されるのでお楽しみに。
東京にいながら、まるで京都の老舗茶舖を訪れたかのような優雅な気分を満喫してみて。
実りの秋の和アフタヌーンティー 〜日本茶と愉しむ秋の彩り〜+19種のドリンク90分フリーフロー
店舗名：TIDE TABLE Shiomi／東京ベイ潮見プリンスホテル
住所：東京都江東区潮見2丁目8番16号 東京ベイ潮見プリンスホテル 1F
提供期間：〜2025/11/30（日）
料金：6,500円
※税・サ込
メニュー
【Amuse × Welcome Tea】
・うなぎと銀杏のプティテリーヌ × 極上ほうじ茶
【スペシャリテ】
・さつまいもとほうじ茶のモンブラン × 国産紅茶
【日本茶との調和を愉しむ逸品】
・わらさのお茶しゃぶ茶葉とかつお出汁のジュレ × 煎茶「芳泉」
・茄子と肉味噌のカネロニ仕立て × くきほうじ茶
・牛蒡と昆布の寒天テリーヌ × 玉露「麟鳳」
・アップルメープルパイ × 国産紅茶
・しろごまあんバターどら焼き × ほうじ茶ラテ
・マロンショコラヴェリーヌ × くきほうじ茶
・洋梨と和紅茶のムース × 国産紅茶
・スコーン
【日本茶を使用した逸品】
・番茶生チョコレート
・煎茶あん求肥包み
◆Lounge ＆ Dining G／東京マリオットホテル（品川）
希少な「中山栗」をふんだんに使用した「ヴィーガンモンブラン」を味わおう
「東京マリオットホテル」のロビーに広がる、吹き抜け＆ガラス張りの開放感あふれるダイニング「Lounge ＆ Dining G」からは、動物性の食材を使用せずに作られた「Vegan Afternoon Tea」をお届け。
愛媛県の希少な「中山栗」を使用した「ヴィーガンモンブラン」を筆頭に、「さつまいも・栗・かぼちゃ＆クランベリーのパフェ」など、ペストリーシェフ・石和悟氏のヴィーガンスイーツへのこだわりが随所にちりばめられた品々がお皿を彩る。セイボリーもすべてヴィーガンでありながら、食べ応えのあるラインナップを楽しめるのがうれしい。
秋冬シーズンのみに提供される、期間限定アフタヌーンティーをお見逃しなく。
【芋栗南瓜を堪能するティータイム】Vegan Afternoon Tea+カフェフリー+アニバーサリープレート
店舗名：Lounge ＆ Dining G／東京マリオットホテル
住所：東京都品川区北品川4-7-36 東京マリオットホテル 1F
提供期間：〜2026/2/28（土）
料金：8,700円
※税・サ込
メニュー
【スイーツ】
＜1st Plate＞
・中山栗のモンブラン
・さつまいも・栗・かぼちゃ＆クランベリーのパフェ
・かぼちゃのガナッシュサブレサンド
・りんごとシナモンのタルトタタン
＜2nd Plate＞
・ビーントゥバーチョコレートを使用したヘーゼルナッツフィナンシェ
・米こうじプリン 季節のフルーツ添え
・甘酒とさつまいものスイートポテト サザンカの絞り
・栗とイチジクのオーツミルクスコーン アップルジンジャーコンフィチュール添え
【軽食（セイボリー）】
・プラントベースエッグ＆トリュフのサンドイッチ
・ヴィーガンスモークサーモン バジルの香り ヴィーガンキャビア添え
・ひよこ豆のイエロースープカレー
・プラントベースチキンと栗のトマト煮
◆TAVERN by the green／ザ ストリングス 表参道（表参道）
3種類のモンブランが楽しめる！「秋の美食旅」をテーマにしたアフタヌーンティー
表参道駅直結の「ザ ストリングス 表参道」内にある「TAVERN by the green」で、季節限定で楽しめる「オータムヴォヤージュアフタヌーンティー」はいかが。
注目のモンブランは、「プリンさつまいもモンブラン」と「紫芋モンブラン」、「パイ生地のモンブラン」の3種類を用意。このほかにも、タルトにムースなどの多彩なスイーツや、季節のセイボリー、ほっと落ち着く味わいの「マロンポタージュ」など、秋らしい逸品の数々を堪能できる。また、乾杯のロゼスパークリングワインに加え、「TWG tea」の紅茶がフリースタイルでいただけるのもうれしい。
まるで「秋の美食旅」を楽しむかのように、さまざまな旬の味覚を存分に満喫して。
【オータムヴォヤージュアフタヌーンティー】+乾杯ロゼスパ+TWGカフェフリー（平日・秋得最安値）
店舗名：TAVERN by the green／ザ ストリングス 表参道
住所：東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 2F
提供期間：〜2025/10/31（金）
料金：大人7,971円、子供（3〜5歳）1,800円、子供（5〜7歳）3,000円
※税・サ込
メニュー
【サラダ】
・イチジクと紅茶鴨のサラダ バルサミコソース
【スープ】
・マロンポタージュ マッシュルームフォーム クリスピーキヌア
【セイボリー】
・スモークサーモンのマリネ 柚子の香り
・かぼちゃとクリームチーズのタルトレット フライドオニオン
・アランチーニ バジルクリームソース
・TAVERN特製ブラックミニバーガー トリュフグレイビーソース
【スイーツ】
・紅茶のゼリーとマスカットのゼリー
・プリンさつまいもモンブラン
・紫芋モンブラン カシスとオレンジケーキ
・洋梨のタルトバニラ風味
・紅茶のパウンドケーキ
・リンゴムース 紅茶のゼリー
・パイ生地のモンブラン
【オプション】
・ケイジャンフライドポテト 880円
・オータムホットアップルシナモンティー 1,400円
画像：Lounge＆DiningG／東京マリオットホテル
芋・栗・かぼちゃがおいしい秋、「モンブランが食べたい！」という人におすすめの栗アフタヌーンティーをご紹介。目の前で仕上げてくれる、マンダリン オリエンタル 東京の「ほうじ茶と洋梨のモンブラン」、希少な「中山栗」をふんだんに使用した東京マリオットホテルの「ヴィーガンモンブラン」など、ほかでは味わえないこだわりのモンブランが楽しめる。ホテルの優雅な空間で、秋の恵みを味わう幸せなひとときを過ごしてみて。
お花のようなモンブランと華やかなスイーツたちが楽しめるアフタヌーンティー
新橋駅・内幸町駅から徒歩すぐ、優雅で開放的な空間が広がる「第一ホテル東京」内の「ロビーラウンジ」より、繊細で美しいモンブランが主役の「モンブラン アフタヌーンティー」が登場。
お花のようなかわいらしい見た目の「モンブラン」に加え、「フルーツゼリーボール」や「カシスムース」、「林檎のシブースト」など、目を惹くデザートが盛りだくさん。軽食には、「かぼちゃサラダのオープンサンド」や「栗のスコーン」、「野菜のキッシュ」などがラインナップ。種類豊富なドリンクもカフェフリーで楽しめるのでうれしさ倍増。
広々とした落ち着いた空間で、心満たされる午後のひとときを過ごして。
【モンブラン アフタヌーンティー】+種類豊富なドリンクのカフェフリー+3時間滞在
店舗名：ロビーラウンジ／第一ホテル東京
住所：東京都港区新橋1-2-6 第一ホテル東京 1F
提供期間：〜2025/11/30（日）
料金：5,000円
※税・サ込
メニュー
【上段】
・モンブラン
【中段】
・フルーツゼリーボール
・カシスムース
・林檎のシブースト
・かぼちゃのショートケーキ
・お花のタルト（2種）
・さつまいものア・ラ・モード
【下段】
・かぼちゃサラダのオープンサンド
・栗のスコーン
・野菜のキッシュ
・ピクルス
※メニュー例
◆オリエンタルラウンジ／マンダリン オリエンタル 東京（三越前）
目の前で仕上げられる「ほうじ茶と洋梨のモンブラン」で贅沢な秋の味覚を堪能
「マンダリン オリエンタル 東京」の最上階に位置する「オリエンタルラウンジ」にて、「収穫の秋」をテーマにした「オータムハーベストアフタヌーンティー」が開催中。
目の前で仕上げられるできたての「ほうじ茶と洋梨のモンブラン」をはじめ、「栗とカシスのパウンドケーキ」や「南瓜 スパイス クランベリー」など、旬の食材をふんだんに使用した繊細なスイーツが揃う。セイボリーは、ずわい蟹やトリュフ、ローストビーフなどが楽しめる贅沢な内容に。また、約20種類のドリンクがフリーフローで楽しめるのもポイント。
優美な空間で深まる秋を感じながら、至福のティータイムを楽しんで。
【平日｜オータムハーベストアフタヌーンティー】+ウエルカムドリンク+20種カフェフリー
店舗名：オリエンタルラウンジ／マンダリン オリエンタル 東京
住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京 38F
提供期間：〜2025/11/16（日）
料金：9,614円
※税・サ込
メニュー
【セイボリー】
・ずわい蟹 柚子
・蓮根 トリュフ
・牛蒡 ケークサレ
・鴨もも肉のコンフィ 南瓜
・ローストビーフタルト
【スコーン】
・レーズン
・南瓜
・無花果とラズベリーのジャム
・洋梨とジンジャーのジャム
【ペストリー】
・林檎 キャラメル
・柿 白味噌
・バニラ ピーカンナッツ
・無花果 胡桃
・南瓜 スパイス クランベリー
・栗とカシスのパウンドケーキ
・ほうじ茶と洋梨のモンブラン
※食材の仕入れ状況により変更となる場合ございます
◆TIDE TABLE Shiomi／東京ベイ潮見プリンスホテル（潮見）
香り高いほうじ茶＆濃厚なさつまいもを組み合わせた絶品モンブランが登場
潮見駅から徒歩1分、湾岸ベイや豊洲エリアからも好アクセスな「東京ベイ潮見プリンスホテル」の「TIDE TABLE Shiomi」では、「実りの秋の和アフタヌーンティー 〜日本茶と愉しむ秋の彩り〜」が楽しめる。
スペシャリテ「さつまいもとほうじ茶のモンブラン」は、香り高いほうじ茶を贅沢に使用し、濃厚なさつまいもと調和させた上質で心地よい味わいの逸品。ドリンクには、300年以上の歴史を誇る「一保堂茶舖」の個性豊かな味わいと香りを堪能できる5種類の日本茶や、さまざまなカフェドリンクが用意されるのでお楽しみに。
東京にいながら、まるで京都の老舗茶舖を訪れたかのような優雅な気分を満喫してみて。
実りの秋の和アフタヌーンティー 〜日本茶と愉しむ秋の彩り〜+19種のドリンク90分フリーフロー
店舗名：TIDE TABLE Shiomi／東京ベイ潮見プリンスホテル
住所：東京都江東区潮見2丁目8番16号 東京ベイ潮見プリンスホテル 1F
提供期間：〜2025/11/30（日）
料金：6,500円
※税・サ込
メニュー
【Amuse × Welcome Tea】
・うなぎと銀杏のプティテリーヌ × 極上ほうじ茶
【スペシャリテ】
・さつまいもとほうじ茶のモンブラン × 国産紅茶
【日本茶との調和を愉しむ逸品】
・わらさのお茶しゃぶ茶葉とかつお出汁のジュレ × 煎茶「芳泉」
・茄子と肉味噌のカネロニ仕立て × くきほうじ茶
・牛蒡と昆布の寒天テリーヌ × 玉露「麟鳳」
・アップルメープルパイ × 国産紅茶
・しろごまあんバターどら焼き × ほうじ茶ラテ
・マロンショコラヴェリーヌ × くきほうじ茶
・洋梨と和紅茶のムース × 国産紅茶
・スコーン
【日本茶を使用した逸品】
・番茶生チョコレート
・煎茶あん求肥包み
◆Lounge ＆ Dining G／東京マリオットホテル（品川）
希少な「中山栗」をふんだんに使用した「ヴィーガンモンブラン」を味わおう
「東京マリオットホテル」のロビーに広がる、吹き抜け＆ガラス張りの開放感あふれるダイニング「Lounge ＆ Dining G」からは、動物性の食材を使用せずに作られた「Vegan Afternoon Tea」をお届け。
愛媛県の希少な「中山栗」を使用した「ヴィーガンモンブラン」を筆頭に、「さつまいも・栗・かぼちゃ＆クランベリーのパフェ」など、ペストリーシェフ・石和悟氏のヴィーガンスイーツへのこだわりが随所にちりばめられた品々がお皿を彩る。セイボリーもすべてヴィーガンでありながら、食べ応えのあるラインナップを楽しめるのがうれしい。
秋冬シーズンのみに提供される、期間限定アフタヌーンティーをお見逃しなく。
【芋栗南瓜を堪能するティータイム】Vegan Afternoon Tea+カフェフリー+アニバーサリープレート
店舗名：Lounge ＆ Dining G／東京マリオットホテル
住所：東京都品川区北品川4-7-36 東京マリオットホテル 1F
提供期間：〜2026/2/28（土）
料金：8,700円
※税・サ込
メニュー
【スイーツ】
＜1st Plate＞
・中山栗のモンブラン
・さつまいも・栗・かぼちゃ＆クランベリーのパフェ
・かぼちゃのガナッシュサブレサンド
・りんごとシナモンのタルトタタン
＜2nd Plate＞
・ビーントゥバーチョコレートを使用したヘーゼルナッツフィナンシェ
・米こうじプリン 季節のフルーツ添え
・甘酒とさつまいものスイートポテト サザンカの絞り
・栗とイチジクのオーツミルクスコーン アップルジンジャーコンフィチュール添え
【軽食（セイボリー）】
・プラントベースエッグ＆トリュフのサンドイッチ
・ヴィーガンスモークサーモン バジルの香り ヴィーガンキャビア添え
・ひよこ豆のイエロースープカレー
・プラントベースチキンと栗のトマト煮
◆TAVERN by the green／ザ ストリングス 表参道（表参道）
3種類のモンブランが楽しめる！「秋の美食旅」をテーマにしたアフタヌーンティー
表参道駅直結の「ザ ストリングス 表参道」内にある「TAVERN by the green」で、季節限定で楽しめる「オータムヴォヤージュアフタヌーンティー」はいかが。
注目のモンブランは、「プリンさつまいもモンブラン」と「紫芋モンブラン」、「パイ生地のモンブラン」の3種類を用意。このほかにも、タルトにムースなどの多彩なスイーツや、季節のセイボリー、ほっと落ち着く味わいの「マロンポタージュ」など、秋らしい逸品の数々を堪能できる。また、乾杯のロゼスパークリングワインに加え、「TWG tea」の紅茶がフリースタイルでいただけるのもうれしい。
まるで「秋の美食旅」を楽しむかのように、さまざまな旬の味覚を存分に満喫して。
【オータムヴォヤージュアフタヌーンティー】+乾杯ロゼスパ+TWGカフェフリー（平日・秋得最安値）
店舗名：TAVERN by the green／ザ ストリングス 表参道
住所：東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 2F
提供期間：〜2025/10/31（金）
料金：大人7,971円、子供（3〜5歳）1,800円、子供（5〜7歳）3,000円
※税・サ込
メニュー
【サラダ】
・イチジクと紅茶鴨のサラダ バルサミコソース
【スープ】
・マロンポタージュ マッシュルームフォーム クリスピーキヌア
【セイボリー】
・スモークサーモンのマリネ 柚子の香り
・かぼちゃとクリームチーズのタルトレット フライドオニオン
・アランチーニ バジルクリームソース
・TAVERN特製ブラックミニバーガー トリュフグレイビーソース
【スイーツ】
・紅茶のゼリーとマスカットのゼリー
・プリンさつまいもモンブラン
・紫芋モンブラン カシスとオレンジケーキ
・洋梨のタルトバニラ風味
・紅茶のパウンドケーキ
・リンゴムース 紅茶のゼリー
・パイ生地のモンブラン
【オプション】
・ケイジャンフライドポテト 880円
・オータムホットアップルシナモンティー 1,400円