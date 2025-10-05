「奪いに行く時にミスはない」U-20日本代表の船越優蔵監督が強調する“守備哲学”。グループステージ無失点の要因は？【U-20W杯】
U-20ワールドカップのグループステージで３連勝を飾り、首位で決勝トーナメント進出を決めたU-20日本代表。チームを率いる船越優蔵監督が現地10月4日、オンラインで取材に応じた。
まずグループステージを振り返り、「当初の目的である予選リーグ突破を果たせて、プラスアルファ、キーパーの中村（圭佑）以外は全員使うことができたところは、非常に大きな成果だったと思います」と手応えを口にした。
ここまで無失点と安定した守備が際立つ。その要因を問われると、「自分たちから奪いに行く、ボールを狩りに行く姿勢を常に持っているところが一番かなと思います」と分析。選手たちには「奪いに行く時には、ミスはないんだ」と伝えているという。
「奪いに行こうと思った時に100パーセントで行くか行かないかだけで、それを100パーセント行かないのがミスで、行って倒されるのはミスじゃないよって。また戻ればいいんだからという話は常々しています」
指揮官は、思い切りの良い判断が好守備につながっているとの見解を示した。
ここから先の決勝トーナメントを勝ち上がっていくために最も大切なこととして、コンディション調整とともに「まず自分たちってどんなチームなんだ、というところを１回見つめ直すのが大事だとは思っています」と強調した。
「華麗なサッカーではない。でも日本人の魂が宿ったようなプレー、それがやっぱり一番このチームに合っているんです」
船越監督はチームのアイデンティティを再確認し、一丸となって次の戦いに臨む構えだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
まずグループステージを振り返り、「当初の目的である予選リーグ突破を果たせて、プラスアルファ、キーパーの中村（圭佑）以外は全員使うことができたところは、非常に大きな成果だったと思います」と手応えを口にした。
「奪いに行こうと思った時に100パーセントで行くか行かないかだけで、それを100パーセント行かないのがミスで、行って倒されるのはミスじゃないよって。また戻ればいいんだからという話は常々しています」
指揮官は、思い切りの良い判断が好守備につながっているとの見解を示した。
ここから先の決勝トーナメントを勝ち上がっていくために最も大切なこととして、コンディション調整とともに「まず自分たちってどんなチームなんだ、というところを１回見つめ直すのが大事だとは思っています」と強調した。
「華麗なサッカーではない。でも日本人の魂が宿ったようなプレー、それがやっぱり一番このチームに合っているんです」
船越監督はチームのアイデンティティを再確認し、一丸となって次の戦いに臨む構えだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介