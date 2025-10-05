マンダリン オリエンタル 東京でビュッフェ「日本の秋の味覚を味わう四国フェア」開催。できたてのうどんやがぼちゃのスイーツも
マンダリン オリエンタル 東京の「ヴェンタリオ」にて、“四国”がテーマのビュッフェ「日本の秋の味覚を味わう四国フェア」が開催中。期間は、2025年12月5日（金）（一部期間を除く）まで。
うどんや秋の収穫祭サラダ、ローストビーフなど、定番の人気メニューから四国の秋の味覚を詰め込んだ珠玉のメニューまで、バラエティ豊かな料理がラインナップ。豊かな風土に育まれた旬の食材を味わう華やかな料理の数々をご堪能あれ。
冷製茶うどんと、香川のうどんを合わせたカレーうどんが登場
四国の恵みと秋の訪れを感じる多彩な料理が揃う「ヴェンタリオ」のビュッフェ。特に注目してほしいメニューは、テーブルへできたてをお届けする2種類のうどん。
爽やかに香る茶うどんにスモークした鴨を添え、梅と胡椒のピリッとしたアクセントを加えた「冷製茶うどん 鴨のスモークと梅こしょう添え」と、シェフオリジナルのスパイスが効いたカレースープに香川のうどんを合わせた「ヴェンタリオ特製カレーうどん」が楽しめるので、ぜひどちらも味わってみて。
愛媛県産のイナダや、新鮮野菜を味わうイチオシメニューは必見
多数用意されるお食事メニューのなかでもイチオシは「ビーツとブルーチーズのサラダ バルサミコ酢のドレッシング」。シェフが厳選した農家から直送された野菜を使用。新鮮な野菜をたっぷりと味わえるのがうれしい。
また、愛媛県産のイナダをローストし、アサリの香るクリームソースとともに仕上げられた「愛媛県産 イナダのロースト アサリのクリームソース」もおすすめ。
秋を感じる魅力的なデザートとオリジナルカクテルも
秋を感じるデザートには、 かぼちゃと濃厚なクリームチーズのケーキにピーカンナッツのアクセントが加わった「南瓜のチーズケーキ」や、旬の林檎の甘酸っぱさとレーズンの深い甘みを重ね、香ばしいパイ生地で包み込んだ「ノルマンディアップルパイ」など、さまざまな味わいが楽しめる秋スイーツが並ぶのでお楽しみに。
さらに、ドリンクメニューも豊富に取り揃えられている。国産ブドウの豊かな甘みと生姜のスパイシーな風味が調和したロングカクテル「グレープバック」や、秋の恵みの食材を使用した紅茶と国産ほうじ茶を使用したミルクティースタイルのカクテル「オータム ハーベスト」は、どちらも秋を感じる特別な1杯に。ノンアルコールに変更も可能なので、どなたでも楽しめるのがポイント。
四国の美味と旬食材が織りなす贅沢なビュッフェで、秋の美食体験をどうぞ。
◆ビュッフェの会場は？
マンダリン オリエンタル 東京が織りなす食と世界の旅へ、彩り豊かなダイニング
三越前駅から直結のマンダリン オリエンタル 東京内、25mにおよぶ吹き抜けが印象的なダイニング。さまざまな国の食文化にふれた経験を持つシェフによる独自のインスピレーションにより生まれる、繊細で彩り豊かなインターナショナル料理が楽しめる。まるで世界を旅する感覚に誘われるような、驚きと発見に満ちた食の時間へ。
