10月4日、高知競馬場で行われた4R・潮菊特別（2歳・ダ1400m）は、永森大智騎乗の2番人気、クスダマ（牡2・高知・雑賀正光）が勝利した。1/2馬身差の2着にトサノシュジンコウ（牡2・高知・多田羅誠也）、3着に1番人気のジョウショーボビー（牡2・高知・岡村卓弥）が入った。勝ちタイムは1:33.3（重）。

レース序盤、シェエム、エアロノート、クスダマらが先団、人気を集めたジョウショーボビーは後方から。3コーナー過ぎでクスダマが先頭に立つと、それを追ってトサノシュジンコウが2番手にポジションを上げて最終コーナーを通過。直線でも脚色健在のクスダマが懸命の追い上げを見せたトサノシュジンコウを半馬身差振り切って勝利。直線で追い上げたジョウショーボビーが3着に入った。デビューから5戦目、4連続2着と惜敗が続いたクスダマの嬉しい初勝利となった。

「もっと強くなると思う」

1着 クスダマ

永森大智騎手

「早めに抜け出してもゴールまでしっかり走り切ってくれる馬なので、そこはもう心配せずにいきました。今日これで初勝利したことで、デビューから一戦一戦学習してくれてるので、もっと強くなると思いますので、応援よろしくお願いします」

クスダマ 5戦1勝

（牡2・高知・雑賀正光）

父：ヘンリーバローズ

母：リアルアーネスト

母父：Consolidator

馬主：内田玄祥

生産者：グランド牧場

【全着順】

1着 クスダマ

2着 トサノシュジンコウ

3着 ジョウショーボビー

4着 シシランマン

5着 バリジグリー

6着 エアロノート

7着 ピースドライブ

8着 アカリボーイ

9着 キヨスリョウマ

10着 シェエム

11着 アピールパワー