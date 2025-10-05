日本人メンバー所属の“怪物新人”AHOF、爽やかプレッピールックでファッション界まで席巻！

ボーイズグループAHOFが、ついにファッション界まで席巻した。

【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」

AHOFが登場したファッション＆ライフスタイルマガジン『Esquire Wellness』の雑誌カットの一部が公開された。

今回の撮影でAHOFは“プレッピールック”を取り入れ、フレッシュなハイティーンの魅力を最大限に表現。アーガイル柄、ニット、チェックシャツ、タイ、セーターなど多彩なスタイリングとカラーで、洗練された雰囲気を完成させた。

公開された写真では、メンバーたちが一堂に会し自然に交流する姿が収められており、豊かな表情やダイナミックなポーズから彼らの明るく愉快なエネルギーがそのまま伝わってくる。

（写真提供＝『Esquire Wellness』）

撮影だけでなく、AHOFはインタビューを通じて多忙なスケジュールの中での体力管理やストレス解消法を語り、さらにお互いの姿を描くコンテンツを通じて、ステージ外での飾らない魅力も披露した。

立て続けにさまざまな雑誌を飾り、ファッション界からも注目を集めるAHOF。音楽授賞式でも次々とトロフィーを獲得し、その存在感を強めている。

彼らは「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」で「スーパー・ルーキー賞」を受賞し、デビュー後初の新人賞を獲得。さらに9月には「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」で「ホッティスト」に輝き、無限の可能性と期待を同時に証明した。

なお、今年7月にデビューしたAHOFは、1stミニアルバム『WHO WE ARE』で歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動売上5位を記録。タイトル曲『Rendezvous』は音楽番組で3冠を達成する快挙を収め、「怪物新人」の異名を得ている。

（記事提供＝OSEN）