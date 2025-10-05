◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日 フィラデルフィア）

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）が4日（日本時間5日）、敵地で始まったフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「3番・右翼」で先発出場。7回の第4打席で逆転3ランを放った。

第3打席までは連続三振だったが、2―3の7回2死一、二塁で迎えた第4打席、相手3番手左腕・ストラームの直球を振り抜くと、打球は右中間スタンドに着弾。試合をひっくり返す一発に吠えると、ベンチでは大谷やベッツらが絶叫し大喜びした。

守備では2回無死一、二塁でフィリーズ・リアルミュートの右中間への打球を追ったものの中堅手・パヘスに任せる形で速度を緩めてしまい、その間に打球がフェンス際まで転がり、適時三塁打とされ、この回に先発・大谷が3点を先制された。

それだけにSNS上では「テオスカー打球捕らずに失点した以上にちゃんと取り返してくれるから安心感さえある」「テオスカーのバッティングは好きだから守備のミスは見逃してる一派です」「怠慢守備からのクラッチ これがテオスカー劇場」「テオの守備に絶望した後はテオのホームランでウッキウキにさせられるいつものルーティン」「守備ができない 走塁も下手くそ それがどうした？ テオは天才だ」などと反響が寄せられた。