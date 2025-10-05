４日の自民党総裁選で、新総裁に高市早苗・前経済安全保障相が選ばれた。

小泉進次郎農相との決選投票を制し、女性初となる総裁が誕生した瞬間、投開票のライブ中継が行われた奈良県天理市内のホテルの会場では拍手と歓声が起こり、「早苗」のコールが響き渡った。今後、首相に指名される可能性があり、支持者からは「現状を変えてほしい」「積極財政で景気をよくして」といった期待の声が相次いだ。

この日、会場には支持者らが約３００人集まり、同窓生らは「高市早苗を高い位置に！」「必勝」などののぼりやうちわを掲げて見守った。総裁に決まると、支持者らは両手を上げ、総立ちとなり「やった」「おー」と歓声を上げ、演説で高市氏が「全世代の総力を結集する」と話すと、「そうだ」といった声が上がった。

昨年の総裁選に向けて設立された支援団体「高市早苗を内閣総理大臣にする奈良の会」会長を務める県医師会長の安東範明さん（６５）は「ほっとした。日本の夜明けが来た」と表情を緩め「国民の声は昨年も今年も高市だった。（決選投票で）国会議員が民意を捉えてくれたことに敬意を表したい」と喜んだ。名称を「高市早苗総理大臣を熱烈に応援する奈良の会」に改めるとし、「これから荒波が来るが、全力でお支えする」と気を引き締めた。

後援会長の菊池攻・奈良トヨタグループ社長（６６）は「厳しい逆境の中で本当によく勝ち抜いた。信念を持ち、筋を通し、軸がぶれなかったことが評価された。国内は経済的に厳しい環境にあり、世界も変化する中で、日本人としてのプライドを持てるような環境を作ってほしい」と話した。

党県連の井岡正徳幹事長（６７）は「今の状況を変えてほしい、岩盤保守層を引き戻してほしい、という地方の声を数多く耳にし、大きな手応えを感じていた。積極財政で景気をよくして『サナエノミクス』を頑張ってほしい」と力を込めた。

３度目の挑戦での勝利。その裏には地道な活動があった。高市氏の第１秘書で事務所の木下剛志所長（５４）によると、「よその陣営にはないことをやろう」と全国を巡る「Ｖｅａｎａｓ（ヴィーナス）号」に国民の声を収録する「サナエボックス」を載せ、意見を集めた。また、前回の総裁選で党員票がトップになれなかった県には党員に電話をかけて支援を呼びかけた。決選投票前の演説は、前回の反省を踏まえ、みっちりと原稿を練って臨んだという。

木下所長は感極まって目頭を熱くし、「５人の候補の中で、『積極財政』を訴えたのは唯一で、そこが響いたのだろう」と話した。

◇

自民党県連は、県内党員投票の開票結果を発表した。選挙人数は８２１８人で、投票率は８２・５０％だった。高市氏が５８７６票で最も多く、次いで小泉氏が４４２票、林芳正官房長官が３３１票、小林鷹之・元経済安全保障相が６９票、茂木敏充・前幹事長が４４票だった。

本紙号外を配布

高市氏が新総裁に選出されたことを報じる読売新聞大阪本社の号外が４日発行され、奈良市の近鉄大和西大寺駅前では約４００部を配った。生駒市の高校２年生（１６）は「自分の住む奈良の人が総裁になってうれしい。女性ということで、新しい何かが生まれることを期待したい」と話した。