「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手がポストシーズンで初めて先発マウンドに上がり、６回３失点９奪三振で降板。クオリティースタートを達成し、粘り腰で打線の反撃を呼び、勝利投手の権利を手にした。

初回を三者凡退で立ち上がった大谷。だが二回、先頭のボームに四球を与えると、続くマーシュにはフォーシームを捉えられて中前打を浴びた。無死一、二塁となり、リアルミュートにもフォーシームを捉えられ、右中間を真っ二つに破られた。２点三塁打で先制点を奪われた大谷。さらに１死後、ベイダーに犠飛を浴びて３失点となった。

直球の最速は１６３キロを計測したが、ことごとく低めのカーブを見極められ、苦しいピッチングになってしまった。９月１６日の対戦では、フィリーズ打線を５回無安打無失点に抑えていた大谷。大粒の汗を流しながら二回のマウンドを降りた。

それでも三回から配球パターンを変更。カーブを使わず、スプリットを効果的に織り交ぜて立ち直った。先頭のターナーを三ゴロに打ち取ると、続くシュワバーには変化球主体で配球を組み立てた。最後はアウトローに鋭く落ちるスプリットで空振り三振。ハーパーには初球１６１キロで空振りを奪い、２球目も１６１キロで押し込んでファウル。最後はスプリットで３球三振に斬った。

四回は失点した二回と同じくボームからの打順だったが、しっかりと遊ゴロに打ち取った。マーシュは三振に仕留め、リアルミュートは三ゴロ。失点した二回以外はすべて三者凡退となった。

五回は１死から死球を皮切りに一、二塁のピンチを招いたが、ターナーを遊直に打ち取り、シュワバーはフルカウントからカーブで２打席連続三振。ピンチを脱出すると右手でガッツポーズを作り、吠えた。

そして六回、打線が反撃の炎をあげた。２死一、二塁からキケ・ヘルナンデスの２点二塁打で１点差に迫った。その裏、ハーパーから始まる打順だったが明らかに投球テンポを上げた大谷。カーブで空振り三振に仕留めると、続くボームは１球で右飛に打ち取った。マーシュにもストライクを先行させ、フルカウントまで粘られた中、カーブで空振り三振を奪った。

七回に２死一、二塁からテオスカーが右中間へ逆転の３ラン。大谷は初勝利の権利を手に降板した。

八回は２死満塁のピンチを招きながらも、ロバーツ監督が投入したベシアが代打・ソーサを中飛に仕留めて鮮やかに切り抜けた。