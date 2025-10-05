＜速報＞勝みなみ、米ツアー初Vへ 首位に1打差でラスト3ホール
＜ロッテ選手権 最終日◇4日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組の勝みなみが、15番を終えてトータル15アンダー・2位タイ。単独首位に立つ歴代覇者のキム・ヒョージュ（韓国）に1打差で残り3ホールを迎えている。
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
そのほか日本勢は、畑岡奈紗がトータル13アンダー、岩井明愛がトータル12アンダー、岩井千怜がトータル10アンダーでプレー中だ。山下美夢有と西村優菜はトータル8アンダー、竹田麗央がトータル6アンダーでいずれもホールアウトしている。トータル16アンダー・単独首位にヒョージュ。1打差2位タイに勝、ネリー・コルダ（米国）、チェン・ペイユン（台湾）が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億4127万円）。優勝者には45万ドル（約6618万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ロッテ選手権 最終日・リーダーボード
渋野日向子が涙の予選落ち「技術的にも、精神的にもダメ」
佐藤心結が今年の米ツアー挑戦を明言「最高峰の舞台で戦いたい」 15日からの2次予選会出場へ
どこが変わった？ 渋野日向子のスイングを分析！〈写真〉
注目19歳ルーキー・中村心 打痕がフェース真ん中にしか見当たらない《写真》
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
そのほか日本勢は、畑岡奈紗がトータル13アンダー、岩井明愛がトータル12アンダー、岩井千怜がトータル10アンダーでプレー中だ。山下美夢有と西村優菜はトータル8アンダー、竹田麗央がトータル6アンダーでいずれもホールアウトしている。トータル16アンダー・単独首位にヒョージュ。1打差2位タイに勝、ネリー・コルダ（米国）、チェン・ペイユン（台湾）が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億4127万円）。優勝者には45万ドル（約6618万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ロッテ選手権 最終日・リーダーボード
渋野日向子が涙の予選落ち「技術的にも、精神的にもダメ」
佐藤心結が今年の米ツアー挑戦を明言「最高峰の舞台で戦いたい」 15日からの2次予選会出場へ
どこが変わった？ 渋野日向子のスイングを分析！〈写真〉
注目19歳ルーキー・中村心 打痕がフェース真ん中にしか見当たらない《写真》