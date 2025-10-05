欧州ツアーは悪天候の影響で54Hの短縮競技へ 川村昌弘は156位
＜アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権 2日目◇3日◇セント・アンドリュース（7318ヤード・パー72）、カーヌースティ ゴルフ リンクス（7394ヤード・パー72）、キングスバーンズ ゴルフ リンクス（7227ヤード・パー72）＞聖地でのDPワールド（欧州）ツアーはサスペンデッドとなった第2ラウンドが終了。第3ラウンドは現地時間同日の午後0時30分に3コースすべてでショットガンスタートが予定されていたが、悪天候の影響で中止。日曜日に再開されるが、競技は54ホールに短縮となった。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
日本勢で唯一出場する川村昌弘は、キングスバーンズGLをを3バーディ・6ボギーの「75」で回り、トータル5オーバー・156位タイとなっている。日本時間5日の午後5時55分にセント・アンドリュースから最終ラウンドを迎える。トータル12アンダー・首位にロバート・マッキンタイア（スコットランド）とリチャード・スターン（南アフリカ）。トータル11アンダー・3位にルイ・ウーストハウゼン（南アフリカ）が続いている。LIVゴルフを主戦場にするダスティン・ジョンソン（米国）は、初日に「64」をマークし4位の好発進とするも、キングスGLで「77」と落とし、トータル3アンダー・77位に後退した。大会は、予選ラウンド3日間で3コースをラウンドし、54ホール終了時点の60位タイまでがセント・アンドリュースでの決勝ラウンドに進出する予定だったが、54ホールの短縮競技となり、最終ラウンドは現地時間日曜日の午前9時00分に3つのコースすべてからスタートする予定となっている。
