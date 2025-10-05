元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が５日、フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」に出演。自民党総裁選で決選投票の末、新総裁となった高市早苗氏の勝因について私見を述べた。

４日の総裁選では、１回目の投票で１位となった高市氏が決選投票では、大方の予想を裏切り、小泉進次郎氏を破って当選した。

この結果について橋下氏は「政治家ってやっぱり“らしさ”が重要なんだなってことを本当に改めて認識しましたね」と切り出した。「総裁選で勝たなきゃいけないので全候補者、とがった主張はかなりマイルドにしてたんですけど。それでも高市さんは靖国（神社参拝）をあいまいにすることと消費税の主張を変えたぐらいで、あとは“らしさ”全開ですよ。対する小泉さんは全面的に“らしさ”を封印してしまって」と両者の違いを指摘した。

さらに「いろんな国会議員の人たちと話をしても、高市さんに対してはものすごい熱量で応援してる。小泉さんに対しては消極的に小泉さんしかないかなあというような感じだった」と“応援団”の違いにも言及。「やっぱり政治って熱量、“らしさ”、それから自分の軸。僕は意見の違いがあるところはありますが、日本のリーダーとして日本をしっかり引っ張ってほしいと思います」と新総裁へエールを送っていた。