大谷翔平 PS初登板は6回3失点9Kの力投！勝ち投手の権利を得て降板！2回に痛恨3失点も6回に逆転



大谷翔平 写真：AP/アフロ

＜2025年10月4日（土）（日本時間10月5日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞

ナショナルリーグ・ディビジョン（地区）シリーズ（NLDS）第1戦 ドジャース対フィリーズの試合が行われ、メジャー移籍後初となるポストシーズンでの先発登板を果たしたドジャースの大谷翔平（31）が敵地でも、安定した投球を見せた。

先発を任された大谷は2回にフィリーズ打線に捕まるも、6回、89球、9奪三振、被安打3、失点3で勝ち投手の権利を得て降板した。

立ち上がりは決して悪くはなかった。1回は先頭打者のターナー（32）から空振り三振を奪うなど三者凡退。最速160キロのストレートを中心にした力強い投球を見せてくれた。

しかし2回、大谷の制球が乱れる。先頭打者のボーム（29）に四球を与え、続くマーシュ（27）には160キロのストレートをセンターに弾き返すヒットを打たれて無死一、二塁のピンチに。ここで打席にリアルミュート（34）を迎えた。

なんとかこのピンチを切り抜けたい大谷だが、リアルミュートには2球目のストレートを捕らえられて右中間へ。

外野が打球処理に手間取る間にランナーが2人帰り、リアルミュートも三塁へ進塁した結果、先制となる2点タイムリー3塁打を献上してしまった。

フィリーズファンが大歓声でリアルミュートに声援を送る中、大谷はマウンド上で投手コーチとの話し合いに。

歓声があまりに大きいためか、話が聞き取れないのか聞きづらそうに耳を傾けていたのが印象的だった。

その後、大谷はベーダー（31）に犠牲フライを浴びるも、続くストット（27）から三振を奪い、ようやくマウンドを降りた。

迎えた3回、大谷は2巡目を迎えたフィリーズ打線を三者凡退。

本塁打王を争ったシュワーバー（32）、チームの中心選手ハーパー（32）からは空振り三振を奪うなど、完全に立ち直り、4回も三者凡退。に抑えた。

そして5回。捕手がこの日から復帰したスミス（30号）に替わったことが影響したのか、1死一、二塁のピンチを背負ったが、ターナーをショートライナー、シュワーバーを空振り三振に仕留めた。

さらに6回、ハーパーから始まるクリーンナップも大谷はあっさりと三者凡退に。3回以降は1安打のみに抑えるという盤石な投球を見せ、クオリティスタートを記録した。

試合の流れを作った大谷。あとは打線の奮起を待つばかりだったが、6回裏にテオスカー・ヘルナンデス（32）が逆転の3ラン本塁打を放ち、大谷に勝ち投手の権利が出た。果たしてドジャースはこのまま逃げ切るか。

