◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースのＴ・グラスノー投手（３２）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦で、ポストシーズン（ＰＳ）では自身初の救援登板に臨んだ。先発の大谷翔平投手（３１）の後を受けて７回から２番手でマウンドに上がった。１回２／３を投げて１安打無失点、２四球２奪三振だった。

Ｔ・ヘルナンデスの逆転３ランが飛び出し、２点リードとなった７回。先頭のリアルミュートを三塁マンシーの悪送球で塁に出したが、１死一塁から代打カステラノスを三ゴロ併殺に仕留めた。ＰＳはレイズ時代から今年で５度目の出場。過去１０試合は全て先発登板だった。

８回も続投。先頭のストットからカーブで空振り三振を奪うと、１番ターナーは四球で歩かせたが、本塁打と打点の２冠に輝いた２番シュワバーをカーブで３球三振。ハーパーの右前打とボームの四球で２死満塁のピンチを背負ったところで右腕は降板。ベンチは３番手ベシアの投入を決断した。ベシアは代打ソーサを中飛に打ち取ってリードを守り抜いた。

昨季は開幕投手を務めたグラスノー。今季のレギュラーシーズンは右肘炎症などで離脱していた影響もあり、１８試合で４勝３敗、防御率３・１９だった。ＰＳでは先発４番手となり、ワイルドカードシリーズからリリーフ待機していた。前日３日（同４日）の公式会見でロバーツ監督は「第１戦に（救援で）グラスノーの起用を可能にして、第４戦でも投げられることは非常に大きい。それが今の考えだ」と明かしていた。ワールドシリーズ連覇に向け、総力戦で東地区王者のフィリーズを倒しにかかっている。