RIP SLYMEが『EIGHT-JAM』に登場！Mummy-D、STUTSとヒットの裏側に肉薄

10月5日（日）の『EIGHT-JAM』には、RIP SLYMEが登場する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

2001年のメジャーデビュー以来、数々のヒット曲を発表し、2ndアルバム『TOKYO CLASSIC』はヒップホップアーティストのアルバムで初のミリオンセールスを記録。

その後も、日本武道館でのライブや、5万人以上を集めた野外ライブなど、日本ヒップホップ史上初を多数記録してきたRIP SLYME。活動休止期間を経て、今年ついに約1年間限定で5人体制での活動を再開。世間から歓喜の声が上がっている。

そんなRIP SLYMEが『EIGHT-JAM』に登場。

今回は、デビュー当時をよく知る先輩・Mummy-D（RHYMESTER）、小6で出会ったRIP SLYMEに多大なる影響を受けたというSTUTSも同席し、RIP SLYMEのヒットの裏側に肉薄。

さらに、彼らがデビューし、ヒップホップがお茶の間にも根付き始めた2000年代には、どんなアーティストが活躍していたのか――。当時のJ-POPシーンにおけるヒップホップ史を振り返る。