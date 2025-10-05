10月31日よりWOWOWにて放送・配信がスタートする連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ』にHey! Say! JUMPの伊野尾慧、長谷川京子、中村俊介、野間口徹、小籔千豊、千葉雄大が出演することが決定。あわせて本予告が公開された。

参考：福本莉子×高橋恭平『ストロボ・エッジ』に日向坂46 小坂菜緒ら出演へ 特報映像も公開

原作は、全10巻で累計発行部数800万部（※電子版を含む）を突破した、『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』などの咲坂伊緒による同名漫画。2015年には福士蒼汰と有村架純のW主演で映画化もされた。初の連続ドラマ化となる本作は、主演に福本莉子となにわ男子の高橋恭平を迎え、Season1とSeason2の2部作構成となる。

Hey! Say! JUMPの伊野尾が演じるのは、仁菜子（福本莉子）たちがアルバイトを始めるカフェ「Luce」のオーナー・三好恭一。伊野尾がWOWOWドラマに出演するのは、主演を務めた『WOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ 准教授・高槻彰良の推察』（2021年）以来、約4年ぶりとなる。

また、蓮（高橋恭平）の恋人でファッション誌の人気モデルである麻由香（田鍋梨々花）のマネジャーを務める高沢亜紀役を長谷川、大樹（中沢元紀）と麻由香の父・是永洋平役を中村、仁菜子たちが通う光ヶ粼高校の担任教師・長谷部俊夫役を野間口、交番勤務の警察官・守谷始役を小籔がそれぞれ演じる。さらに、仁菜子たちの片想いをあたたかく見守る養護教諭・保科千秋役で、WOWOWオリジナルドラマ『ダブル』（2022年）でも主演を務めた千葉が出演する。

あわせて、伊野尾や千葉らオールキャストが揃った最新の本予告が公開。仁菜子と蓮を中心に描かれる青春群像劇に、大人たちの存在感と魅力が加わった映像に仕上がっている。

また、WOWOWでの連続ドラマ化を記念して、連載終了から約15年ぶりの32ページ描き下ろし新作が、『別冊マーガレット』2025年11月号（2025年10月10日発売）に掲載されることが決定。今回の主人公は安堂拓海。強がりを見せていた安堂だが、仁菜子への恋を忘れることができたのか。原作最終回のその後、とある誕生日を舞台に淡い恋心を描く完全新作の読み切り番外編となっている。

コメント■伊野尾慧（三好恭一役）（出演が決まった時は）「えっ、高校生役なの？」と驚きましたが、カフェのオーナーである三好恭一をやらせていただけると聞き、安心しました。高校生の恋を見守るという立場が自分の中でも初めてだったので、新鮮でした。原作ファンの方々も楽しめる作品になっていると思います。後輩の高橋恭平君が演じる一ノ瀬蓮がかっこよくて、男性の私もどきどきしてしまいました。三好恭一と一緒に一ノ瀬君の恋を応援しましょう。

■長谷川京子（高沢亜紀役）皆んなが誰かを想うあまり交錯する人間関係、恋愛関係。自分が学生だった時を思い出して胸が熱くなりました。今回わたしは恋愛をする立場ではなく、そんな皆んなをサポートする側で出演させていただきましたが、現場はとても明るく和やかで、楽しく参加させてもらいました。

■中村俊介（是永洋平役）今回、約6年ぶりにWOWOWさんのドラマに出演する機会を頂きとても嬉しく思います。そして自分が高校生の父親役を演じる年齢になった事を改めて実感した作品になりました。撮影中は自らの学生時代を思い出して懐かしく感じたり、今の時代と比べて羨ましく思ったりと感慨深いものがありました。いつの時代もこの時期は多くの人と出会い、楽しい事も苦しい事も乗り越え成長して大人になっていく大切な時期だということ。友人や家族の大切さを改めて感じさせてもらえる素敵な作品に携われてとても光栄でした。

■野間口徹（長谷部俊夫役）これまで何度となく教師役を演じてきましたが、こんなにも温かい視線を生徒に送ったことは無かったように感じています。参考にしたのは、僕が中学生だった頃の技術家庭科の柏木先生です。誰にも伝わらない話ですみません。大好きな先生でした。裏設定を話すのもアレなんですが、WOWOW連続ドラマ「アオハライド」シリーズで演じた教師と同一人物だと思われます。転任になったのでしょう。その辺を踏まえて、楽しんで観ていただけると幸いです。

■千葉雄大（保科千秋役）（出演が決まった時は）とてもうれしかったです。僕は、映画『アオハライド』に出演させていただいていたので、咲坂さんの作品は、今でも青春の一ページとして残っています。そんな中、今回の「ストロボ・エッジ」で学生役ではなく、保健室の先生として出演させていただき、陰ながら見守らせていただきました。長い人生の中で、学生時代はほんの一瞬だけど、大人になってから、良くも悪くも思い出す、とても濃密な時間だと思います。その輝きをぜひご覧ください。 （文＝リアルサウンド編集部）