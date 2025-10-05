新たな台風22号（ハーロン）が発生

気象庁によりますと、きょう（５日）午前３時に、小笠原近海で熱帯低気圧が台風第２２号になったと発表しました。

台風22号は、きょう午前９時には父島の南約２８０キロにあって、ゆっくりした速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の北東側３３０キロ以内と南西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

台風22号 今後の進路は？

台風の中心は、



あす（６日）午前９時には父島の南南西約２８０キロ

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



あさって（７日）午前９時には日本の南

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



８日午前９時には日本の南で強い台風になる見込み

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



９日午前９時には日本の南

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



１０日午前９時には日本の南

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



の予想となっています。

小笠原諸島では強風や高波に注意を

小笠原諸島では、６日にかけて強風に注意し、７日にかけてうねりを伴う高波、落雷、突風、急な強い雨、高潮に注意してください。



台風は発達しながら、きょう（５日）は小笠原諸島の南海上をゆっくり西よりに進み、あす（６日）は日本の南に進んで、その後は、日本の南を西よりに進むでしょう。



［風の予想］

小笠原諸島では６日にかけて、強い風が吹くでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、さらに風が強まる可能性があります。



５日から６日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

小笠原諸島 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

小笠原諸島では６日にかけて、うねりを伴って波が高い状態が続く見込みです。台風の進路や発達の程度によっては、さらに波が高くなる可能性があります。



５日から６日にかけて予想される波の高さ

小笠原諸島 ３メートル うねりを伴う



小笠原諸島では７日も、波が高い状態が続くおそれがあります。



［防災事項］

小笠原諸島では、６日にかけて強風に注意し、７日にかけてうねりを伴う高波、落雷、突風、急な強い雨に注意してください。また、大潮の時期と重なるため、高潮にも注意してください。

10月も「台風に警戒」を！

(宮本大句見 気象予報士)

「今年は季節の進みが遅いため、10月も台風に警戒が必要になっていきそうです」



「平年であれば【画像③】のように、8月と9月が台風の発生数、接近数、上陸数が特に多くなっています。台風は太平洋高気圧の縁を回って日本に近づく傾向です」



「9月に比べて10月は、太平洋高気圧の勢力が弱まるため、それにあわせて10月は日本への接近が減ります」

「しかし、今年は季節の進みが遅く、依然として太平洋高気圧の勢力が強い状況です。6日（月）を中心に、平年の8月ごろのような強さになりそうです」



「今後少しずつ高気圧は後退し、季節が進む見込みですが、それに合わせて台風は、これまでの9月に通っていたような経路を今年の10月に通る可能性が考えられます」



「さらに、10月は日本のはるか南の海上のあたりで対流活動が活発になる予想であるため、台風の発生や進路に引き続き注意が必要です」

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑤～⑫】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。