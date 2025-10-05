

1980〜90年代前半にかけて流行したデートカーと呼ばれたクルマと、ホンダの新型プレリュード（写真：本田技研工業/日産自動車）

【写真を見る】新旧のホンダ「プレリュード」をはじめ、トヨタ「ソアラ」「セリカ」や日産「レパード」「シルビア」など、昭和を彩ったデートカーたち（99枚）

ホンダが3ドアクーペの新型「プレリュード」を発売したことで、最近よく耳にする「デートカー」という言葉。これは、1980年代後半から1990年代前半のバブル期に、一世を風靡したクルマたちの総称だ。その名のとおり、デートに行くために乗るクルマという意味で、当時の若者を中心に大ブームとなった。

主に4ドアのサルーンや2ドアクーペなどで、スポーティなスタイルと内外装に高級感を持たせたクルマが多く、別名「スペシャリティカー」とも呼ばれたモデル群だ。今では、すっかり聞かなくなったデートカーという言葉だが、当時はとにかく「彼女をデートに誘うには必須」といわれていたほどの人気ぶりだった。その時代に青春を送ったクルマ好きにとって思い出深い車種もあるだろうし、それらの後継といえる新型プレリュードに注目する人が多いのもうなずける。

そんなデートカーだが、実際に、どんなクルマが人気だったのか。ここでは、代表的な車種をピックアップし、主な特徴などを紹介する。

【写真】新旧のホンダ「プレリュード」をはじめ、トヨタ「ソアラ」「セリカ」や日産「レパード」「シルビア」など、昭和を彩ったデートカーたち（99枚）

デートカーが流行した時代背景

そもそもデートカーとは、前述のとおり、1980年代後半から1990年代前半のバブル期、若者を中心に人気があったモデルたちのことだ。高級感あふれる内外装などにより、デートでは必須とまでいわれたクルマたちを意味する。

経済的に豊かだったバブル期は、若者でもクルマを持つのは当たり前だった時代。さらに、女のコにモテるには「おしゃれなクルマで誘わないとダメ」という都市伝説的な通説もあったほどだ。

加えて、当時は、いわゆる「女子大生ブーム」というものもあった。1983年にはじまったテレビの深夜番組「オールナイトフジ」（フジテレビ系）などの人気もあり、女子大生のスターが数多く登場。多くの男子たちが、どうすれば「女子大生とデートできる」のか躍起になっていた時代でもあったのだ。

そして、そんな時代だからこそ生まれたのがデートカーだ。当時流行のファッションを身にまとい、おしゃれなレストランやカフェなどへ女子大生たちをデートに誘うには、クルマもファッショナブルであることが必要。そうした時代背景のなか、1980年代前半ごろから流行しはじめたのが、デートカーと呼ばれるジャンルだったのだ。

【1982年】2代目プレリュード



ホンダの2代目プレリュード（写真：本田技研工業）

デートカー誕生のきっかけといわれるのが、1982年に登場した2代目プレリュードだ。当時、大学生だった筆者も、この2代目を街中や学校の駐車場などでよく見かけたからよく覚えている。

後述するライバル車のトヨタ「ソアラ」や日産の「シルビア」「レパード」たちは、スポーツカーに採用されることの多かったFR（フロントエンジン・リヤドライブ）車だった。それに対し、プレリュードは大衆車に多いFF（フロントエンジン・フロントドライブ）車だった。また、1.8L・4気筒エンジンの最高出力は120〜125PSで、より排気量やパワーが大きかったライバル車と比べると、スペック的にはやや劣っていた印象もあった。



2代目プレリュードのリアビュー（写真：本田技研工業）

だが、外観デザインはかなり秀逸だったといえる。FF車ならではの低いフロントノーズにワイド＆ローを演出したボディ、スポーツカーの代名詞だったリトラクタブルヘッドライトなどを採用。筆者を含む当時の若者にとって、まさに憧れの1台だった（筆者は買えなかったが）。

その後、プレリュードは、1987年に登場した3代目で、さらにワイド＆ローなフォルムを突き詰めたデザインを採用。先代と同じくリトラクタブルヘッドライトを採用しつつも、より低く、幅広のイメージを強調したスタイルとなったことで、同じくデートカーとして大きな人気を博した。

また、世界初となる独自の4輪操舵システム「4WS」を搭載したこともトピックだった。これは、ハンドルの切れ角に応じて後輪を前輪と同方向、または逆方向に操舵する舵角応答型システムのこと。たとえば、高速道路でレーンチェンジするときなど、小さなハンドル角の使用頻度が多いシーンでは、後輪を前輪と同方向に操舵。一方、狭い道や車庫入れなど低速で小まわりが必要なシーンなど、ハンドルの切れ角が大きいときは、後輪を前輪と逆方向に操舵する制御を行う。4WSは、これらの制御により、俊敏で安定した操縦特性と高い小まわり性能を両立させたことが画期的。スタイルだけでなく、当時のホンダが持つ最先端技術を盛り込んだことも、大きな魅力のひとつだったといえる。

【1986年】2代目ソアラ



トヨタの2代目ソアラ（写真：トヨタ自動車）

トヨタの2ドアクーペ「ソアラ」も、とくに1986年に発売された2代目がデートカーとして大きな人気を博したモデルだ。

初代モデルは1981年に登場。トヨタ初の高級パーソナルカー（スペシャリティカー）という位置づけで、ボディには「ロングノーズ＆ショートデッキ」を採用。車体前方のボンネット部が長く、後方のトランク部が短いスポーツカーの定番的スタイルと、ラグジュアリーで流麗なフォルムを両立していた。

その2代目となるZ20型は、初代モデルのイメージをキープしながらスタイルをリファインし、質感を向上したことが特徴。また、電動パワーシートやデジタルメーターなど豪華なインテリアを備えていたことで、当時としてはかなりの高級感を持っていたことも人気の秘密だった。

しかも、走りもかなりよく、最上級グレードには、3.0L・直列6気筒ツインカム・ターボエンジンを搭載。最高出力230PSもの大パワーにより、余裕ある走りを実現していた。また、2.0L・直列6気筒エンジン搭載モデルもあり、ツインターボを含む3機種を用意し、豊富なラインナップを誇っていたことも特徴だ。

さらに足まわりは、4輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用し、優れたコーナリング性能も発揮。電子制御サスペンション仕様やエアサスペンション仕様なども用意され、いずれも快適な乗り心地を実現していたことも魅力だった。

【1986年】2代目レパード



1986年発売の2代目レパード（写真：日産自動車）

日産「レパード」も、当時人気だったスペシャリティカーのひとつ。なかでも、トヨタ・ソアラの対抗馬として開発されたといわれる2代目のF31型は、やはり大ヒットしたデートカーの1台だった。

1986年に登場した2代目は、初代モデル（1980年発売）に設定があった4ドアモデルを廃止し、2ドアクーペのみを設定。先代モデルがイタリア車を意識したボディデザインだったのに対し、クラシカルで高級感あふれる外観スタイルを採用した。



V型6気筒3.0LのVG30DEエンジン（写真：日産自動車）

搭載エンジンは新開発したV型6気筒で、排気量には3.0Lを頂点に、2.0LのターボやNA（自然吸気）といった3タイプを用意。さらに、後期型には3.0LターボのVG30DETエンジン搭載車も追加。最高出力255PSもの大パワーを発揮し、ライバルのソアラに負けない速さも実現した。

ちなみに、2代目のF31型レパードは、刑事ドラマ「あぶない刑事」シリーズ（日本テレビ系）の劇中車として登場したことでも有名だ。当時、テレビドラマで颯爽と走るレパードの姿を見て憧れたファンも多く、まさにソアラと双璧をなす人気モデルの1台だった。

【1988年】S13シルビア



1988年にデビューしたS13型シルビア（写真：日産自動車）

日産の「シルビア」も、スポーティかつスタイリッシュなフォルムなどが人気だったモデル。なかでも、デートカーとして有名なのは、1988年に登場した5代目S13型だ。

1965年発売の初代モデル以来、2002年に7代目のS15型が販売終了となるまで、ロングセラーを続けたのがシルビアだ。5代目となるS13型は、「アートフォース・シルビア」というキャッチコピーで登場。5ナンバーサイズのコンパクトで流麗な2ドアクーペのボディは、デザインにかなりこだわって開発。均整のとれたクーペらしい美しいボディラインなどが評判となり、若者を中心に多くのファンを獲得した。



S13型シルビアのリアビュー（写真：日産自動車）

エンジンには、ハイパワーを誇る2.0L・直列4気筒の「SR20型」を搭載し（前期型は1.8Lエンジン）、NAとターボを用意。とくにターボ車は最高出力205PSを発揮し、俊敏な走りに貢献した。また、当時の高級車に設定の多かったマルチリンク式サスペンションをリアに採用することで、抜群の乗り心地も実現した。

シルビアといえば、後継の6代目S14型（1993年）や7代目S15型（1999年）も含め、コーナーで車輪を滑らせるドリフト競技のベース車としても知られるが、もともとはプレリュードと並ぶ「おしゃれなクルマ」という位置づけだった。当時は、スポーツカーでデートをすることが最先端だったこともあり、まさに時代にマッチした「イケてるクルマ」の1台だったのだ。

【1986年】4代目セリカGT-FOUR



映画『私をスキーに連れてって』仕様のセリカGT-FOUR（写真：三木 宏章）

1987年公開の映画『私をスキーに連れてって』で起用されたこともあり、当時人気となったデートカーが、トヨタ「セリカGT-FOUR」だ。

1986年に登場したこのモデルは、4代目「セリカ リフトバック」（1985年）がベース。「流面形」をテーマにデザインした流麗なハッチバッククーペのボディに、2.0L・直列4気筒ターボエンジンを採用したフルタイム4WD車だ。トヨタは、このモデルからWRC（世界ラリー選手権）へ本格参戦し、1990年にはカルロス・サインツ氏が日本車初のドライバーズタイトルを獲得するなど数々の栄光を獲得。スタイルだけでなく、高い4WD性能を持つことも人気の秘密だった。

ちなみに、前述の『私をスキーに連れてって』は、スキー場を舞台にした原田知世さん主演のラブコメ映画。当時巻き起こったスキーブームの火付け役だといわれている。そんな時代の流れもあり、セリカGT-FOURは、スキーでデートに行くのに最適なクルマとして認知され、大きなヒットにつながったといえるだろう。

【輸入車編】E30型BMW3シリーズ



BMWのE30型3シリーズ（写真：BMW）

バブル期には、輸入車のデートカーというのもいくつか存在した。その代表格といえるのが、「六本木のカローラ」と呼ばれたBMW3シリーズの2代目E30型だろう。

本国ドイツなどでは1982年に発売、日本では1983年に導入されたのがこのモデル。2ドアと4ドアに加えて、BMW初のワゴンタイプやリトラクタブル・トップを備えたカブリオレなど、多様なラインナップで展開。合計で234万台もの生産台数を記録したといわれ、当時の大ヒットモデルだった。

当時、E30型は、日本でもかなり売れたモデルだった。それまで、輸入車といえば、高価で庶民には縁の薄い乗り物といったイメージ。それがE30型は、好景気に沸いたバブル期だったこともあり、オーナーが急増。当時、「マハラジャ」や「ジュリアナ東京」など有名なディスコなどがあり、おしゃれに遊ぶ街の代名詞だった六本木でよく見かけるようになった。

そして、そうした現象から、当時の大衆車の筆頭であったトヨタ「カローラ」と同様といった意味合いで、E30型が「六本木のカローラ」と呼ばれるように。従来、貴重で一部の富裕層などの乗り物だった輸入車が、「誰にでも乗れる」身近なクルマになってしまったという、ちょっと揶揄（やゆ）するような感じで使われたようだ。

【輸入車編】メルセデス・ベンツW201型190クラス

輸入車では、ほかにもメルセデス・ベンツのW201型、モデル名「190」クラスが当時人気だった。日本では1985年に導入され、初代Cクラスのルーツといわれているのがこのモデル。それまで、メルセデス・ベンツといえば、SクラスやEクラスなど、より大型で高級かつ高価なモデルばかりで、一般人は経済的になかなか所有しづらかった。

ところが190クラスは、メルセデス・ベンツ国内初の5ナンバー規格の車体を採用。それまでのコンパクトクラスよりもさらに小型のセダンという意味の「ニュー・コンパクト・クラス」という呼び名で発売され、比較的リーズナブルな価格もあり大ヒット。瞬く間に街などで見かけるようになった。そして、そのことをちょっと揶揄するような感じで、「小ベンツ」、もしくは「赤坂のサニー」（サニーも日産の大衆車）などの愛称で呼ばれていたようだ。



ホンダの新型プレリュード（写真：本田技研工業）

以上、今では名車と呼ぶべきデートカーをいくつか紹介したが、これらの後継となるのが、ホンダの新型プレリュードだ。6代目となるこのモデルでは、ワイド＆ローというスポーツモデルの定番的シルエットを踏襲。大空を滑空する「グライダー」をイメージした外観デザインや、翼のように外側へ広がるヘッドライト上部のマルチファンクションライトなど、最新装備も融合。古臭さを感じさせない現代的なテイストを盛り込んでいることも特徴だ。

また、「シビックe:HEV」で定評のある2.0L・4気筒エンジンと2モーター式ハイブリッドのe:HEVシステムをマッチング。最近のハイブリッド技術「S+シフト」も投入することで、新世代の「電動スペシャリティカー」という新ジャンルを打ち出している。

とくに、ホンダS+シフトは、メカニカルな変速機構を持たないe:HEVながら、ステアリングに備わるパドルシフトの操作を行うことで、まるで有段ギアを変速したようなリニアな変速レスポンスを味わえることが魅力。ICE（内燃機関）のスポーツカーに近い軽快な走りを楽しめる。一方で、ドライブモードには、快適性重視のコンフォート・モードも用意し、マイルドな出力特性や燃費向上に貢献。助手席に座る大切な人と、快適で余裕あるクルージングを楽しむことも可能だ。

新型プレリュードは受け入れられるのか



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

新型プレリュードのターゲットは、おそらくバブル期を知る筆者のようなシニア世代がメインなのは間違いないだろう。また、近年、やや増加傾向にあるといわれる若い世代のスポーツカー好きにも、注目している人は一定数いるかもしれない。これらの層が、ホンダの提案する新基軸といえるこのモデルに対し、果たしてどんな反応を示すのかが興味深い。そして、かつての名車たちのように、一時代を築く「令和のデートカー」となるかどうかに注目だ。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）