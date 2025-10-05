【怪奇現象】旅先で着いたのは今にも崩れそうなおんぼろ宿！一人そしてまた一人と漫画家が消える…【作者に訊いた】
20代から本格的に漫画を描きはじめたハルマキ(@harumakimanga)さんは、X(旧Twitter) やブログを中心に漫画を公開している。
2024年1月まで「次々と漫画家が消えて行く宿」をブログにて投稿。漫画家たちが一軒の宿に泊まることになるが、そこでは漫画家だけが姿を消してしまうという奇妙な現象が起こる。数々の得体のしれない幽霊たちが登場し、最後までハラハラするエピソードだ。本作が誕生した経緯や裏話などについて、ハルマキ(@harumakimanga)さんにインタビューした。
本作「次々と漫画家が消えて行く宿」はある一軒の宿で漫画家だけが姿を消してしまうというホラー漫画だ。作者のハルマキさんは、本作について「漫画家の師匠から『謎』は人を惹きつけるから、『謎』をテーマに1つ描いてみたらって助言をもらえたので、ちょいと5話ぐらいで終わるギャグっぽい話をって描き始めたら筆が滑りに滑って己の好み満載の長い作品になってしまいました(汗)」と誕生秘話を明かす。
本作には、ユニークな登場人物が多く登場する。ハルマキさんに実際のモデルはいるのか聞いてみると「エッセイ漫画のときに登場していた仕事場のキャラはそのまま登場してもらって。あとはお会いしたことない人は、描かれているその作品からワタクシの勝手なイメージで描いています」と教えてくれた。
数々の幽霊が出てきて最後までハラハラする本作。ハルマキさん自身は心霊体験ゼロだと言うが、「ホラー映画や人の心霊体験を聞くのとかは大好きなんで、己は安全な立場にいて『ああなったら怖いやろな』『こうなったら怖い』と妄想するのが好きな怖がりです」と話す。
最後にハルマキさんは「どうぞこの『軽いノリでギャグ漫画を描こうとしたら、思ったよりシリアスになっちゃって、作者の奇妙な絵描きたい好み盛り込んじゃって、思いのほか長くなったホラー作品』とそれを描いたハルマキをよろしくお願いします！」と読者にメッセージを寄せた。一度作品を読み始めると続きが気になってしまう本作。ぜひ読んでみて！
取材協力：ハルマキ(@harumakimanga)
