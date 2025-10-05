視線を集める40代に。洗練と存在感を兼ね備えた「ジェントルゲイズ」で目元に確かな印象を
メガネ専門店を展開するビジョンメガネは、40歳以上のミドル世代男性をターゲットとしたオリジナルブランド「ジェントルゲイズ」の新作3型を、2025年9月13日より全国100店舗にて発売。
【写真】目元に立体感が生まれ、重たい印象を軽減する「テレビジョンカット」
今回の新作では、厚みのあるアセテート素材やジュラルミン素材を用いることで、目元に力強く印象的な存在感を演出する。加齢に伴う印象の変化に悩む世代に対し、洗練された魅力を引き立てるデザインとなっている。フレームは、アセテート素材2型とジュラルミン素材1型の計3型展開。それぞれ3色のカラーバリエーションが用意され、合計9通りの選択肢がそろう。
■表情に自然になじむ「テレビジョンカット」で目元を立体的に演出
アセテート素材を使用した2型には、フレーム内側をレンズ溝に向かって斜めに削る「テレビジョンカット」を採用している。かつてのブラウン管テレビの画面形状に着想を得たこの技法は、フレームに自然な立体感を与え、日本人の顔立ちにもなじみやすいのが特徴。重たい印象を抑え、目元に奥行きをもたらす効果がある。
■快適な掛け心地を実現する構造と素材
フレームの丁番部分には、軽量かつ高強度なベータチタン製のバネパーツを採用。これにより、重厚感のある見た目ながらも締め付け感が少なく、ストレスフリーな掛け心地を実現する。さらに、型崩れを防ぐ効果もあり、長期間にわたり美しいシルエットを保つことができる。
先セル部分は面積を広く設計し、内側に滑りにくいスリットを加えることで、安定感のある装着感を実現している。
■「ジェントルゲイズ」新作、3型の特徴
■GZ-1006：力強く印象的なアセテートモデル
顔のサイズがしっかりした男性でもバランスよく掛けられ、目元に力強さを与えるモデル。ボリューム感のあるデザインながら、着用時に体感できる軽量性も魅力。
■GZ-1007：クラシックかつ洗練されたブラックモデル
ウエリントン型に鍵穴風のキーホールデザインを組み合わせ、つややかなメタルパーツがアクセントとなる。ブラック系の異なるカラーで展開され、シックな印象に仕上げている。
■GZ-1008：軽量で上質なジュラルミンモデル
航空機にも使用されるジュラルミン素材を採用し、軽さと強度を両立。ボリュームのある外観ながらも、長時間の着用でも快適な軽さを実現する。ビジネスからプライベートまで幅広く活躍するモデル。
■ブランドコンセプト：変化を楽しみ、魅力に変える「ジェントルゲイズ」
「ジェントルゲイズ」は、加齢とともに体型や見られ方が変化する40代以上の男性に向け、自信と魅力を引き出すことを目的としたビジョンメガネのオリジナルブランド。ブランド名には“GENTLEMAN(紳士)”と“GAZE(視線)”の意味が込められており、洗練された大人の男性像を表現している。
顔の3分の1を占めるメガネは、見た目の印象に大きな影響を与える。自身の変化に戸惑いを感じる世代に対し、「ジェントルゲイズ」は、自信を取り戻し、前向きに日々を過ごすきっかけとなることを目指して2023年12月に誕生した。
■商品概要
商品名：ジェントルゲイズ(GENTLEGAZE)
発売日：2025年9月13日
価格：3万1400円
※薄型1.60非球面レンズ(歪みの少ない薄型レンズ)付き
※遠近両用レンズはプラス6000円〜(レンズの種類により異なる）、単焦点レンズのランクアップはプラス3500円〜
販売店：全国100店舗
・ビジョンメガネ：98店舗(全国15都府県)
・eyevory by ビジョンメガネ：2店舗(埼玉県・愛知県)
※灘新在家店は、改装に伴い2025年11月中旬まで休業予定
今回の新商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新商品の狙いは？
年齢を重ねるなかで、40代に差しかかり見た目の変化に自信をなくしてしまう男性は少なくありません。メガネは視力矯正用具ですが、顔の3分の1を占めるメガネは、かける人の印象を大きく左右します。GENTLEGAZE(ジェントルゲイズ)を掛けることで、経験を重ねたからこそにじみ出る大人の魅力を引き出し、自信に満ちた前向きな日々を送る大人の男性を増やしたい思いです。
ーー今回の新商品のイチオシは？
イチオシは、鮮やかで発色が美しいアセテート生地を贅沢に使った「GZ-1006」です。ボリュームのあるデザインに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、目元に立体感を与え、重たい印象を軽減する「テレビジョンカット」を施しています。初めてボリュームのあるメガネに挑戦する方でも、トライしやすい1本です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
メガネは手軽に印象を変えてくれるアイテムです。GENTLEGAZE(ジェントルゲイズ)で、あなたらしい魅力を再発見し、自信に満ちた毎日をお過ごしください。
見た目と掛け心地、両方を妥協したくない人にこそ選んでほしい本シリーズ。洗練されたデザインと技術が融合した「ジェントルゲイズ」で、自信ある目元を手に入れよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
