こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

運動不足が気になるけれど、ジムに通う時間がない。自宅でできる運動器具は場所を取るし、インテリアの邪魔になる。

そんな悩みを抱える人に朗報です。MIZUNO(ミズノ)から登場した「トランポリンクッション」は、50cm×50cmのコンパクトサイズながら、跳ぶだけで効率的に全身運動ができる優れもの。

短時間のエクササイズで、下半身を使った運動や体幹を意識したトレーニングをサポートします。

デザインもシンプルなので、部屋に自然に溶け込みます。忙しい毎日でも気軽に始められる新しい運動習慣を取り入れてみませんか。

MIZUNO(ミズノ) 健康器具 トランポリンクッション 自宅で跳ぶだけ 小スペースで全身運動 下半身の筋肉強化に効果的 グレー C3JHI203 13,615円 Amazonで購入する PR PR 9,955円 楽天で購入する PR PR 9,955円 Yahoo!ショッピングで購入する

5層構造の特殊設計で、安定感のあるジャンプ運動を実現

厚み・硬度の異なる材料を5層に重ねた設計により、点ではなく面で体を支える構造を実現。柔らかい層の上に硬い層を設けることで、心地よい反発を感じながら安定したジャンプ運動が可能です。

ウレタン素材が着地時の着地時の衝撃を和らげ、柔らかい層と硬い層の絶妙なバランスが、効果的なトレーニングをサポートします。

縦50cm×横50cm×高さ17cmのコンパクトサイズで、狭い場所でも使用できるのも魅力です。

多彩なエクササイズメニューで、短時間でも効果的な運動を

基本のジャンプから踏み台昇降、その場ウォーキング、その場マラソン、片足バランス、座りV字など、6種類のエクササイズが可能。

短時間の運動でも効率的に運動をすることができます。例えば、基本のジャンプは30秒を1日3セット、踏み台昇降は左右5回を1日3セットなど、無理なく続けられるメニュー設定。

両手を広げバランスを取りながら片足を浮かせる片足バランスでは、お尻・太ももを意識し正しい姿勢で行うことで、体幹トレーニングができます。

運動初心者から上級者まで、自分のペースで取り組めるのが特長です。

洗えるカバーと軽量設計で、いつでも清潔・快適に使用可能

カバーは取り外して洗濯できるため、汗ジミや汚れを気にせず思い切り運動可能。いつでも清潔な状態を保てるのが嬉しいポイントです。

約2.6kgの軽量設計により、誰でも簡単に持ち運び可能です。

使わない時はソファの横に置いてクッションとして活用したり、収納スペースに立てかけたりと、場所を選びません。グレーのシンプルなデザインは、どんなインテリアにも自然に馴染みます。

インテリアを邪魔しない「隠さなくていいトランポリン」

従来のトランポリンのイメージを覆す、スタイリッシュなデザインの「トランポリンクッション」。部屋に出しっぱなしでも違和感なく、むしろインテリアの一部として活用できる点も魅力です。

5層構造による安定感のあるジャンプ、多彩なエクササイズメニュー、洗えるカバーと軽量設計など、使いやすさを追求した設計も◎。

自宅で手軽に始められる新しい運動習慣として、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

MIZUNO(ミズノ) 健康器具 トランポリンクッション 自宅で跳ぶだけ 小スペースで全身運動 下半身の筋肉強化に効果的 グレー C3JHI203 13,615円 Amazonで購入する PR PR 9,955円 楽天で購入する PR PR 9,955円 Yahoo!ショッピングで購入する

source: Amazon.co.jp.,StoryHub

この記事は生成AIを用いて原稿を作成し、編集者による編集・確認の工程を経て公開されています。

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。