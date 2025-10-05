セザンヌの大人気ハイライトから、初雪の輝きをイメージした幻想的な限定色「SP3　スノーファンタジー」が登場！

セザンヌ化粧品は10月上旬、大人気「パールグロウハイライト」から限定色「SP3 スノーファンタジー」を数量限定で発売します。

■冬空に舞う初雪の輝きをイメージした限定色が登場！

高輝度なパールがぎっしり、まるで肌の内側から発光したような濡れツヤ感を演出する「セザンヌ パールグロウハイライト」から、限定色「SP3 スノーファンタジー」が数量限定で登場します。

■今季の限定色のテーマは“初雪の輝き”

雪のように真っ白なパウダーが、肌にのった瞬間、光と色を放ち「スノーファンタジー」を巻き起こす……頬に生まれる魔法を楽しめるよう、試作を重ねて開発しました。

塗布するとブルー、ピンク、イエロー、グリーンの4色の光が混ざり合い、上品なツヤを演出。なりたい印象や肌悩みにあわせて自由自在にカラーをブレンドして使用できます。

「セザンヌ パールグロウハイライト」は、高輝度パールを配合し、まるで光のヴェールがかかったような濡れツヤ肌を演出するハイライト。

限定色は、きらめく初雪のように、儚げ透明感を演出します。

■商品特長

●4色で放つ幻想的なオーラ

肌の上で色を放つ、4色のハイライト。オーラのようなツヤが目を惹くような華やかさを演出します。

●発光したようなツヤ美肌

高輝度パールがぎっしり。まるで光のヴェールがかかったような濡れツヤ肌を叶えます。明るい肌印象を長時間キープ！

●4種の美容保湿成分配合

美容保湿成分配合（ヒアルロン酸Na・ラベンダー花エキス・カミツレ花エキス・ローズマリー葉エキス）

◇4色カラーとおすすめの使い方

ブルー（左上）：透明感UP 黄ぐすみや赤みを抑え、涼しげな印象に。

ピンク（右上）：可憐さUP チークの上から重ねたり、目頭への塗布が特におすすめ！ 企画担当者いちおしのカラーです。

イエロー（左下）：華やかさをプラス。ピンク（右上）との合わせ使いでさらに肌なじみUP。

グリーン（右下）：素肌感UP 澄んだ肌印象へ。色の効果で頬の赤みを自然にカバー。

■商品概要

「セザンヌ パールグロウハイライト」

限定1色 SP3 スノーファンタジー 847円

（エボル）