セザンヌの大人気ハイライトから、初雪の輝きをイメージした幻想的な限定色「SP3 スノーファンタジー」が登場！
セザンヌ化粧品は10月上旬、大人気「パールグロウハイライト」から限定色「SP3 スノーファンタジー」を数量限定で発売します。
■冬空に舞う初雪の輝きをイメージした限定色が登場！
高輝度なパールがぎっしり、まるで肌の内側から発光したような濡れツヤ感を演出する「セザンヌ パールグロウハイライト」から、限定色「SP3 スノーファンタジー」が数量限定で登場します。
■今季の限定色のテーマは“初雪の輝き”
雪のように真っ白なパウダーが、肌にのった瞬間、光と色を放ち「スノーファンタジー」を巻き起こす……頬に生まれる魔法を楽しめるよう、試作を重ねて開発しました。
塗布するとブルー、ピンク、イエロー、グリーンの4色の光が混ざり合い、上品なツヤを演出。なりたい印象や肌悩みにあわせて自由自在にカラーをブレンドして使用できます。
「セザンヌ パールグロウハイライト」は、高輝度パールを配合し、まるで光のヴェールがかかったような濡れツヤ肌を演出するハイライト。
限定色は、きらめく初雪のように、儚げ透明感を演出します。
■商品特長
●4色で放つ幻想的なオーラ
肌の上で色を放つ、4色のハイライト。オーラのようなツヤが目を惹くような華やかさを演出します。
●発光したようなツヤ美肌
高輝度パールがぎっしり。まるで光のヴェールがかかったような濡れツヤ肌を叶えます。明るい肌印象を長時間キープ！
●4種の美容保湿成分配合
美容保湿成分配合（ヒアルロン酸Na・ラベンダー花エキス・カミツレ花エキス・ローズマリー葉エキス）
◇4色カラーとおすすめの使い方
ブルー（左上）：透明感UP 黄ぐすみや赤みを抑え、涼しげな印象に。
ピンク（右上）：可憐さUP チークの上から重ねたり、目頭への塗布が特におすすめ！ 企画担当者いちおしのカラーです。
イエロー（左下）：華やかさをプラス。ピンク（右上）との合わせ使いでさらに肌なじみUP。
グリーン（右下）：素肌感UP 澄んだ肌印象へ。色の効果で頬の赤みを自然にカバー。
■商品概要
「セザンヌ パールグロウハイライト」
限定1色 SP3 スノーファンタジー 847円
