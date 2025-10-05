【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (10月3日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 10/3終値 決算期
1 <8963> ＩＮＶ 6.43 66,200 25/12
2 <3249> 産業ファンド 6.29 137,100 26/01
3 <3459> サムティＲ 6.20 112,700 26/01
4 <3290> Ｏｎｅリート 6.13 87,600 25/08
5 <3471> 三井不ロジ 6.06 106,300 26/01
6 <8958> グロバワン 6.01 139,400 25/09
7 <3463> いちごホテル 5.96 127,500 26/01
8 <3472> ホテルレジＲ 5.90 79,800 25/11
9 <2989> 東海道リート 5.85 113,200 26/01
10 <3468> スターアジア 5.85 59,700 26/01
11 <2971> エスコンＪＰ 5.81 120,900 26/01
12 <3492> タカラリート 5.78 93,500 25/08
13 <3455> ヘルスケアＭ 5.67 114,600 26/01
14 <3309> 積水ハウスＲ 5.62 78,800 25/10
15 <3470> マリモリート 5.57 109,900 25/12
16 <8985> ホテルリート 5.43 89,000 25/12
17 <3466> ラサールロジ 5.33 143,700 25/08
18 <3488> ザイマックス 5.32 118,800 25/08
19 <3292> イオンリート 5.30 128,400 26/01
20 <8966> 平和不リート 5.24 150,800 25/11
21 <3281> ＧＬＰ 5.17 138,500 25/08
22 <8984> ハウスリート 5.16 126,000 25/08
23 <2979> ソシラ物流 5.10 119,100 25/11
24 <3451> トーセイＲ 5.08 147,200 25/10
25 <3296> 日本リート 5.04 96,100 25/12
26 <3476> Ｒみらい 5.04 48,050 25/10
27 <8953> 都市ファンド 5.03 112,200 25/08
28 <3487> ＣＲＥロジ 4.98 153,100 25/12
29 <8964> フロンティア 4.97 88,500 25/12
30 <8986> 大和証券リビ 4.94 108,000 25/09
31 <8972> ＫＤＸ不動産 4.88 168,200 25/10
32 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.78 167,300 25/08
33 <8979> スターツプロ 4.71 198,600 25/10
34 <2972> サンケイＲＥ 4.70 99,200 25/08
35 <8961> 森トラストＲ 4.66 75,800 25/08
36 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.63 135,500 25/10
37 <8954> オリックスＦ 4.62 98,200 25/08
38 <8960> ユナイテッド 4.60 178,300 25/11
39 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.59 120,400 25/08
40 <3287> 星野Ｒリート 4.52 265,600 25/10
41 <3279> ＡＰＩ 4.48 133,800 25/11
42 <3283> プロロジスＲ 4.45 85,400 25/11
43 <3462> 野村マスター 4.45 159,900 25/08
44 <8967> 日本ロジ 4.39 97,900 26/01
45 <3234> 森ヒルズＲ 4.35 142,600 26/01
→ REITの銘柄一覧をみる
