順位　コード　銘柄　　　　　　利回り　10/3終値 　決算期
　1　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.43　 66,200　　25/12
　2　　<3249>　産業ファンド　　　6.29　137,100　　26/01
　3　　<3459>　サムティＲ　　　　6.20　112,700　　26/01
　4　　<3290>　Ｏｎｅリート　　　6.13　 87,600　　25/08
　5　　<3471>　三井不ロジ　　　　6.06　106,300　　26/01
　6　　<8958>　グロバワン　　　　6.01　139,400　　25/09
　7　　<3463>　いちごホテル　　　5.96　127,500　　26/01
　8　　<3472>　ホテルレジＲ　　　5.90　 79,800　　25/11
　9　　<2989>　東海道リート　　　5.85　113,200　　26/01
　10　 <3468>　スターアジア　　　5.85　 59,700　　26/01

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.81　120,900　　26/01
　12　 <3492>　タカラリート　　　5.78　 93,500　　25/08
　13　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.67　114,600　　26/01
　14　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.62　 78,800　　25/10
　15　 <3470>　マリモリート　　　5.57　109,900　　25/12
　16　 <8985>　ホテルリート　　　5.43　 89,000　　25/12
　17　 <3466>　ラサールロジ　　　5.33　143,700　　25/08
　18　 <3488>　ザイマックス　　　5.32　118,800　　25/08
　19　 <3292>　イオンリート　　　5.30　128,400　　26/01
　20　 <8966>　平和不リート　　　5.24　150,800　　25/11

　21　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　5.17　138,500　　25/08
　22　 <8984>　ハウスリート　　　5.16　126,000　　25/08
　23　 <2979>　ソシラ物流　　　　5.10　119,100　　25/11
　24　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.08　147,200　　25/10
　25　 <3296>　日本リート　　　　5.04　 96,100　　25/12
　26　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.04　 48,050　　25/10
　27　 <8953>　都市ファンド　　　5.03　112,200　　25/08
　28　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.98　153,100　　25/12
　29　 <8964>　フロンティア　　　4.97　 88,500　　25/12
　30　 <8986>　大和証券リビ　　　4.94　108,000　　25/09

　31　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.88　168,200　　25/10
　32　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.78　167,300　　25/08
　33　 <8979>　スターツプロ　　　4.71　198,600　　25/10
　34　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.70　 99,200　　25/08
　35　 <8961>　森トラストＲ　　　4.66　 75,800　　25/08
　36　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.63　135,500　　25/10
　37　 <8954>　オリックスＦ　　　4.62　 98,200　　25/08
　38　 <8960>　ユナイテッド　　　4.60　178,300　　25/11
　39　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.59　120,400　　25/08
　40　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.52　265,600　　25/10

　41　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.48　133,800　　25/11
　42　 <3283>　プロロジスＲ　　　4.45　 85,400　　25/11
　43　 <3462>　野村マスター　　　4.45　159,900　　25/08
　44　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.39　 97,900　　26/01
　45　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.35　142,600　　26/01

