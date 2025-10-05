山伏のほら貝演奏や熊野三山の伝統祭事も

大阪市此花区で開催中の大阪・関西万博で３日、和歌山の魅力を世界へＰＲする県主催のイベント「和歌山ＤＡＹ」が開催された。

高野山を開いた弘法大師空海が題材の創作ミュージカルや世界遺産・熊野三山に伝わる祭事、県ゆかりのアーティストによるライブなど多彩な内容で繰り広げられ、多くの人が楽しんだ。（豆塚円香）

昼の部は、橋本市出身の尺八奏者・辻本好美さんの演奏で始まった。登壇した宮崎知事は「皆さまを極上の世界へ招待したい。和歌山の全てを堪能し、好きになってもらいたい」とあいさつした。

りら創造芸術高校の生徒らは、空海を題材に伝説などを交えて創作したミュージカル「空海異聞録」を上演した。真魚（まお）と名乗った幼少時の空海が修行を重ねていくストーリーで、華やかな踊りや歌を力いっぱい披露した。

その後、那智山青岸渡寺の山伏たちが、ほら貝を演奏。熊野那智大社で奉納される民俗芸能「那智の田楽」、熊野速玉大社の神楽「神なぎの舞」、熊野本宮大社の「湯登（ゆのぼり）神事」といった伝統祭事や、高野山真言宗・総本山金剛峯寺の僧侶による「声明（しょうみょう）」なども紹介され、約３０００人が和歌山の豊かな歴史文化に触れた。

また、那智勝浦町生まれで「ロマンスの神様」などのヒット曲で知られる歌手・広瀬香美さんも登場して熱唱し、会場をわかせた。

夜の部では、人気ロックバンド「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ（ラルク・アン・シエル）」のボーカルで和歌山市出身のＨＹＤＥ（ハイド）さんによるスペシャルライブがあった。約１万５０００人が参加し、会場は熱気に包まれた。

ライブの前に報道陣の取材に応じたＨＹＤＥさんは「すてきな場所でライブができる。これまでの万博で一番盛りあげたい」と意気込んだ。和歌山の魅力については「やはり熊野古道や高野山といった世界遺産。食事も海の幸から山の幸までそろっている。またコンサートをしたり、遊びに行ったりしたい」とＰＲしていた。