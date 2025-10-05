ドジャースは４日（日本時間５日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズ戦でナ・リーグ地区シリーズ第１戦を迎えた。ＭＬＢ初となる投打二刀流で先発出場した大谷翔平投手（３１）は２回に３点の先制を許した。

先頭打者のボームに与えた四球からマーシュの中前打で無死一、二塁。そしてリアルミュートに１ボールから投じた１００・２マイル（約１６１・３キロ）の直球が真ん中に入り、右中間に運ばれた。その間に走者が２人とも本塁を駆け抜け、打者走者のリアルミュートは三塁まで到達。一死後にベーダーの左犠飛でリアルミュートも本塁にかえり、序盤で３失点を喫した。

大谷が投じた直球をうまくはじき返されたことは事実。だが、日米のファンが不満をぶちまけたのは右翼手・テオスカー・ヘルナンデス外野手（３２）の守備だった。リアルミュートの打球が右中間に転がってきた際、捕球を中堅手・パヘスに任せる格好で足を緩めていた。ボールはそのまま２人の間を抜けてフェンスまで達し、強肩を誇るパヘスの送球でも三塁打を防げなかった。

このプレーに米国のドジャースファンは「彼をフィールドから追い出せ」「来年はもういらない」「グッバイ、テオスカー」などとＳＮＳ上で声を上げ、日本のファンも「怠慢プレーだ」「捕れただろ」「またテオスカー」「本来なら二塁打で２点で抑えられた」「バットで取り返せ」とイライラを募らせていた。

テオスカーは強打を誇る一方、守備には不安もあり、山本が先発したワールドカードシリーズ第２戦でも平凡なフライを落球し、失点に直結した。その試合では打撃でミスを挽回したものの、フィリーズの米ファンからは「サンクス、テオスカー」といった皮肉も寄せられた。