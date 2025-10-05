フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場した。ポストシーズン初の二刀流は6回9奪三振3安打3失点。初勝利の権利を持って降板した。最速101.4マイル（約163.2キロ）。

初回は1死から本塁打王・シュワーバーに右翼フェンス手前まで運ばれる右飛。3者凡退に仕留めたが、2回に捕まった。先頭・ボームへの四球、マーシュの中前打で無死一、二塁とされると、リアルミュートには100.2マイル（約161.3キロ）を右中間2点三塁打とされた。1死後、ベイダーには左犠飛を許し、この回だけで3失点した。

3回はシュワーバー、ハーパーを2者連続で空振り三振。4回も3人で片付けた。5回は1死からベイダーの死球、ストットの中前打などで2死一、二塁のピンチを招いたが、シュワーバーをカーブで空振り三振に仕留めた。右手を強く握り締め、雄叫びをあげた。

1点差に迫った6回も続投。先頭・ハーパーをカーブで空振り三振に仕留めるなど3人で抑えた。直後の7回にテオスカー・ヘルナンデスの右中間3号3ランで逆転。6回89球を投げ、3安打3失点。9奪三振1四球。勝利投手の権利を持って降板した。

打席の度に大ブーイングを浴びた。左腕サンチェスと対戦して初回先頭は空振り三振。3回無死一塁では低めのシンカーに手が出ずに見逃し三振した。5回2死一塁は真ん中シンカーに見逃し三振。6回無死一、二塁も見逃し三振し、1試合4三振はポストシーズン自身初だ。（Full-Count編集部）