Hey! Say! JUMP伊野尾慧・千葉雄大ら「ストロボ・エッジ」オールキャスト解禁
【モデルプレス＝2025/10/05】女優の福本莉子となにわ男子の高橋恭平がW主演を務める連続ドラマＷ-30「ストロボ・エッジ Season1」（10月31日午後11時〜WOWOW にて放送・配信スタート）より、オールキャストおよび本予告映像が解禁された。
福本、高橋のW主演で連続ドラマ化されることが解禁されると、SNSを含め大きな話題に。「Yahoo！リアルタイム検索」では、「アオハライド」「ストロボ・エッジ」が第1位と第2位を獲得し、Xでもトレンド入り。9月6日に、さいたまスーパーアリーナにて行われた『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』ではキャストがサプライズ登場し、会場を大いに沸かせた。山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、中川翼、井上想良、井上音生、小栗有以、田鍋梨々花らの出演情報の解禁も話題を呼び、「Yahoo！リアルタイム検索」で再び第1位を獲得するなど、注目を集めている本作。この秋、“最高峰の本格青春ラブストーリー”として早くも期待の声が高まる中、その青春群像劇に新たな彩りを添えるオールキャストが解禁された。
仁菜子たちがアルバイトを始めるカフェ『Luce』のオーナー・三好恭一役に伊野尾慧。Hey! Say! JUMPとして活躍する一方で、俳優としても着実にキャリアを重ねており、WOWOWドラマへの出演は、主演を務めた「WOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ 准教授・高槻彰良の推察」（2021年）以来、約4年ぶりとなる。原作キャラクターの髪色・髪型にもこだわって役作りに入った“俳優・伊野尾慧”の姿は、多くの人々を魅了していく。
さらに、蓮の恋人でファッション誌の人気モデルである麻由香（田鍋）のマネジャーを務める高沢亜紀役に長谷川京子。大樹（中沢）と麻由香の父・是永洋平役に中村俊介。仁菜子たちが通う光ヶ粼高校の担任教師・長谷部俊夫役に野間口徹。交番勤務の警察官・守谷始役に小籔千豊。数々の名作を彩ってきたベテランから、言わずと知れた名バイプレーヤー、幅広い分野で活躍する個性派まで、多彩な魅力を放つ確固たる実力派俳優陣が揃った。
そして、仁菜子たちの片想いをあたたかく見守る養護教諭・保科千秋役に千葉雄大。WOWOWオリジナルドラマ「ダブル」（2022年）でも主演を務めるなど、幅広い役柄を演じ分ける演技力と唯一無二の存在感を持つ千葉。数々の作品で主演を務めてきた実力派俳優が、高校生たちが紡ぎ出す“アオハル”に確かな説得力と抜群の情趣を与える。
「好き」という想いがまぶしく揺れ動く爽やかな青春群像劇に、さらなる深みを与えるような大人のキャスト陣の魅力が重なり合う。数々の良質なドラマを制作してきた WOWOWだからこそ届けることができる、若年層はもちろん、大人世代の心にも鮮やかに突き刺さる“最高峰の本格青春ラブストーリー”が誕生する。
ついに公開された本予告では、今回解禁された実力派俳優陣も初登場し、待望のオールキャストが集結。仁菜子と蓮を中心に描かれる瑞々しく爽やかな青春群像劇に、大人たちの溢れんばかりの存在感と魅力が加わり、“ストロボ”のようにきらめく“アオハル”模様を史上最大級の映像美で鮮やかに映し出す本予告が完成した。
原作は、「アオハライド」「思い、思われ、ふり、ふられ」等のヒット作を世に送り出し、現在連載中の「ユメかウツツか」も話題を呼んでいる咲坂伊緒氏の同名作品。真っ直ぐで切ない初恋の気持ちを丁寧に描いた純愛ラブストーリーとして多くの人々の憧れと共感を集め、全10巻で累計発行部数800万部（※電子版を含む）を突破し、今なお人気を誇る咲坂氏の“青春三部作”の1つである。
本作の初の連続ドラマ化にあたり、2023年〜2024年にWOWOWで放送・配信され話題となった連続ドラマ W-30「アオハライド Season1／Season2」（※WOWOWオンデマンドで全話配信中）の制作陣が再び集結。さらに、原作の名台詞や名場面はもちろんのこと、全10巻にわたる物語の魅力を余すことなく丁寧に描くため、Season1／Season2の2部作構成での放送・配信が決定。主人公の仁菜子と蓮を軸に、それぞれが片想いを胸に秘めながら揺れ動く高校生たちの美しく尊い青春群像劇を、あたたかさと蒼さを帯びた瑞々しいタッチで描き出していく。（modelpress編集部）
（出演が決まった時は）「えっ、高校生役なの？」と驚きましたが、カフェのオーナーである三好恭一をやらせていただけると聞き、安心しました。高校生の恋を見守るという立場が自分の中でも初めてだったので、新鮮でした。原作ファンの方々も楽しめる作品になっていると思います。後輩の高橋恭平君が演じる一ノ瀬蓮がかっこよくて、男性の私もどきどきしてしまいました。三好恭一と一緒に一ノ瀬君の恋を応援しましょう。
皆んなが誰かを想うあまり交錯する人間関係、恋愛関係。自分が学生だった時を思い出して胸が熱くなりました。今回わたしは恋愛をする立場ではなく、そんな皆んなをサポートする側で出演させていただきましたが、現場はとても明るく和やかで、楽しく参加させてもらいました。
これまで何度となく教師役を演じてきましたが、こんなにも温かい視線を生徒に送ったことは無かったように感じています。参考にしたのは、僕が中学生だった頃の技術家庭科の柏木先生です。誰にも伝わらない話ですみません。大好きな先生でした。裏設定を話すのもアレなんですが、WOWOW連続ドラマ「アオハライド」シリーズで演じた教師と同一人物だと思われます。転任になったのでしょう。その辺を踏まえて、楽しんで観ていただけると幸いです。
（出演が決まった時は）とてもうれしかったです。僕は、映画『アオハライド』に出演させていただいていたので、咲坂さんの作品は、今でも青春の一ページとして残っています。そんな中、今回の「ストロボ・エッジ」で学生役ではなく、保健室の先生として出演させていただき、陰ながら見守らせていただきました。長い人生の中で、学生時代はほんの一瞬だけど、大人になってから、良くも悪くも思い出す、とても濃密な時間だと思います。その輝きをぜひご覧ください。
