【来週のばけばけ あらすじ】松野家、トキの婿候補探しスタート 理想の相手とは
【モデルプレス＝2025/10/05】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」が、10月6日から10日にわたり放送される。
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。
主人公・松野トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
没落士族となったトキ（高石あかり）たち松野家。トキは貧乏生活から抜け出すため、婿取りを決意するが、景気づけの恋占いは悲惨な結果に。落ち込むトキを励まそうと、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）ら家族総出でトキの婿候補探しが始まる。
トキの理想の相手は“怪談好きな小豆洗い”？さらに、家族の希望も入り混じり、婿探しは波乱の展開に。果たしてトキの結婚はどうなる？
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第2週／10月6日（月）〜10日（金）放送
