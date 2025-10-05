専門家4人が選んだスーパーで買えるNo.1商品は？ 大激論！究極のパスタソースを語ろう!!

最強の市販パスタソースを決めよう！

定番のミートソースやカルボナーラなどが、手軽に味わえる市販パスタソース。スーパーに行けば何十種類もの商品が並んでいる。湯煎や電子レンジで温めるだけで完成するレトルトタイプに、茹ゆでたパスタにかけるだけの″あえる系″など幅が広い。そこで今回は、″レトルトの女王″の異名でメディアに出演している管理栄養士の今泉マユ子氏、料理家の風間章子氏、フードコーディネーターの玉利紗綾香氏に、イタリアのボローニャ地方で地元料理を習ったレストランコンサルタントの江沢貴弘氏を加えた４名に、「最強の市販パスタソース」を決めるべく、激論を交わしてもらった。

風間 まず欠かせないメーカーは日清製粉ウェルナ。１９５５年にマカロニの販売を始め、日本にパスタを広めたパイオニアです。パスタソースも低価格帯の『マ・マー』、高価格帯の『青の洞窟』で業界を牽引しています。

ど真ん中と言える商品は『マ・マー トマトの果肉たっぷりのミートソース』でしょう。１袋２人前で約200円というコスパの高さもさることながら、懐かしさが最大の特徴です。土曜のお昼に母親がささっと作ってくれた、という思い出を持つ人は多いのではないでしょうか。大人になって食べると、お肉の量がもう一歩など、気になる部分はあります。しかし、それらを超越した″ノスタルジー″が込み上げてきます。

玉利『マ・マー』は低価格帯のイメージがありますが、’14年に『リッチセレクト』を立ち上げました。『マ・マーリッチセレクト お肉ごろごろのミートソース』は通常の『マ・マー』より具材感があり、香味野菜の風味豊かな仕上がりです。

今泉『マ・マー』には″あえる系″もあります。私の推しは『マ・マー あえるだけパスタソース 逸品ごま香る大葉ソース』。パスタソースでは珍しい大葉の風味が味わえます。同シリーズでは『すだちたらこ 生風味』などユニークな味を展開しています。意外と幅が広いのが『マ・マー』というブランドです。

江沢 しかし「最強」の″本命″は『青の洞窟』シリーズでしょう。１人前で約300円と安くありませんが、どれも絶品。なかでも『青の洞窟 ボロネーゼ』の完成度は並外れています。ボロネーゼは香味野菜を炒め、焼き固めた挽き肉をワイン、トマトペーストで合わせて長時間煮込んだ、ボローニャ地方発祥の料理です。

風間 ミートソースと混同されがちですが、大きく違いますよね。

江沢 そもそもミートソースは、米国を通じて日本に伝わったときに、洋食店が日本人向けにアレンジした、トマトが主体のソース。伝統的なボロネーゼは肉の歯ごたえや香りを味わうソースで肉が主体です。同商品はブロード（イタリアの出汁(だし)）を使用するなど、本場の素材、製法を踏襲しています。その味はボローニャ地方のレストランのボロネーゼと遜色がありません。ここまで本場の味を再現できるのかと驚きました。

玉利 牛肉の旨みに加えて、豚肉も使用することでジューシーさを強調し、かつ味のバランスも整っています。

風間『青の洞窟』は素材の味を前面に出していますよね。同シリーズの『カルボナーラ』もベーコンの香りがしっかり感じられます。

今泉 私は『ボンゴレビアンコ』が推しです。あさりがゴロゴロ入っていて、旨みが凝縮されたスープは最高の一言。別添えのフライドガーリックとイタリアンパセリが、レトルト食品に不足しがちな彩りと食感をプラスしてくれます。

『かける系』と『あえる系』

――エスビー食品はいかがでしょうか。

江沢『予約でいっぱいの店ザ・プレミアム 牛挽肉100％のボロネーゼ』を推します。『予約〜』は、日本のイタリア料理の第一人者の落合務シェフが監修を務めるシリーズで、希望小売価格は330円（税抜き）。『青の洞窟』と並ぶ高価格帯の人気ブランドです。こちらの『ボロネーゼ』も本場の味の再現度が高く、『青の洞窟』のものと甲乙つけがたい。牛挽き肉に牛脂も加えて牛肉を強調。豚肉も入った『青の洞窟』が″肉″を味わうソースなら、『予約〜』は″牛肉″を味わうソースと言えるでしょう。

風間 味がよりハッキリしていますよね。『青の洞窟』は繰り返し食べたくなるような味ですが、一口目の美味しさは『予約〜』に軍配が上がるかもしれません。私は同シリーズでは『イタリア産完熟トマトのポモドーロ』が推し。トマトの旨みをしっかりと感じられる。別添のチーズトッピングもお得感があります。

玉利 トマトペースト、トマトピューレーなど複数のトマト素材を使用し、濃厚な味わいになっていますよね。

江沢 トマトを粗(あら)ごしにすることで繊維をあえて残し、″粒感″も再現しています。バジルの香りも心地良い。

玉利 同シリーズはフタを開けるだけで箱ごと電子レンジで加熱が可能というのもポイントが高い。普通のレトルトは別容器にソースを移す必要がありますからね。加熱時間が短いのも利点で、『ポモドーロ』は600Ｗでわずか20秒でできちゃう。普通は１分ほどかかりますから早すぎです。

今泉 エスビー食品といえば、キユーピーとともに″あえる系″を牽引してきた企業です。『まぜるだけのスパゲッティソース 生風味からし明太子』は、明太子の粒感とほどよい辛さが素晴らしい。″スパイス企業″エスビー食品の手腕を感じます。

『FRIDAY』2025年10月3・10日合併号より