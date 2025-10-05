☆ロッテ―ソフトバンク（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、ソフトバンク＝有原

ソフトバンクは５日、レギュラーシーズン最終戦のロッテ戦に有原が先発する。有原はここまで２５登板１３勝９敗。４日にリーグトップ１４勝の伊藤（日本ハム）が勝ち星を挙げられなかったことで、有原が勝てば１４勝となり、伊藤と並んで最多勝となる。この２人は昨年も１４勝で最多勝となっており、２年連続で同じ２人が最多勝となればプロ野球史上初の出来事となる。

過去にはセ・リーグで８８年に小野和幸（中日）、伊東昭光（ヤクルト）が１８勝、８９年に斎藤雅樹（巨人）、西本聖（中日）が２０勝で最多勝となり、２年連続複数の最多勝投手が誕生。パでも９７年に西口文也（西武）と小池秀郎（近鉄）が１５勝、９８年に西口文也（西武）、武田一浩（ダイエー）、黒木知宏（ロッテ）が１３勝。２０１０年に和田毅（ソフトバンク）、金子千尋（オリックス）で１７勝、１１年にホールトン（ソフトバンク）、田中将大（楽天）が１９勝と、２度２年連続で複数の最多勝投手が生まれているが、２年連続同じ２人が最多勝というのは例がない。

果たして史上初となるか。

（その他のカード）

☆楽天―オリックス（１４：００・楽天モバイル）楽天＝荘司、オリックス＝山口

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順