伊野尾慧、ドラマ『ストロボ・エッジ』出演 主演・高橋恭平のかっこよさに「男性の私もどきどきしてしまいました」
俳優の福本莉子、なにわ男子の高橋恭平がW主演する連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season１』（10月31日 後11：00、WOWOWプライムで第1話 無料放送、WOWOWオンデマンドでSeason1全6話を一挙配信）において、仁菜子（福本）と、蓮（高橋）を取り巻くオールキャストが公開された。
【ソロカット】かっこよすぎる！ジャケット姿でランウェイする高橋恭平
原作は『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』などのヒット作を世に送り出し咲坂伊緒氏の同名作品。真っ直ぐで切ない初恋の気持ちを丁寧に描いた純愛ストーリーとして多くの人々の憧れと共感を集め、全10巻で驚異の累計発行部数800万部（※電子版を含む）を突破し、今なお絶大な人気を誇る咲坂氏の“青春三部作”のひとつである。
素直でおっとりした高校生・木下仁菜子は、まだ恋という感情を知らずに日々を過ごしていた。そんなある日、帰りの電車で同級生の一ノ瀬蓮と出会い、しだいに蓮の秘めた優しさに惹（ひ）かれていく。胸に何か刺さったみたいに苦しくなる仁菜子だったが、日に日に蓮への想いが積もりはじめ…。やがて、その想いが“恋”であることを自覚した仁菜子は、意を決して蓮に想いを伝えるが――
仁菜子たちがアルバイトを始めるカフェ『Luce』のオーナー・三好恭一役に伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）。同局出演は約4年ぶりとなる。原作キャラクターの髪色・髪型にもこだわって役作りに入った“俳優・伊野尾慧”の姿で、多くの人々を魅了していく。
さらに、蓮の恋人でファッション誌の人気モデルである麻由香（田鍋梨々花）のマネジャーを務める高沢亜紀役に長谷川京子。大樹（中沢元紀）と麻由香の父・是永洋平役に中村俊介。仁菜子たちが通う光ヶ崎高校の担任教師・長谷部俊夫役に野間口徹。交番勤務の警察官・守谷始役に小籔千豊、そして、仁菜子たちの片想いをあたたかく見守る養護教諭・保科千秋役に千葉雄大が起用された。
今回、公開された本予告では、オールキャストが集結。仁菜子と蓮を中心に描かれるみずみずしく爽やかな青春群像劇に、大人たちの溢れんばかりの存在感と魅力が加わり、“ストロボ”のようにきらめく“アオハル”模様を史上最大級の映像美で鮮やかに映し出している。
■キャストコメント
▼伊野尾慧
（出演が決まった時は）「えっ、高校生役なの？」と驚きましたが、カフェのオーナーである三好恭一をやらせていただけると聞き、安心しました。高校生の恋を見守るという立場が自分の中でも初めてだったので、新鮮でした。
原作ファンの方々も楽しめる作品になっていると思います。後輩の高橋恭平君が演じる一ノ瀬蓮がかっこよく、男性の私もどきどきしてしまいました。三好恭一と一緒に一ノ瀬君の恋を応援しましょう。
▼長谷川京子
皆んなが誰かを想うあまり交錯する人間関係、恋愛関係。
自分が学生だった時を思い出して胸が熱くなりました。
今回わたしは恋愛をする立場ではなく、そんな皆んなをサポートする側で出演させていただきましたが、現場はとても明るく和やかで、楽しく参加させてもらいました。
▼中村俊介
今回、約6年ぶりにWOWOWさんのドラマに出演する機会をいただきとてもうれしく思います。そして自分が高校生の父親役を演じる年齢になった事を改めて実感した作品になりました。撮影中は自らの学生時代を思い出して懐かしく感じたり、今の時代と比べて羨ましく思ったりと感慨深いものがありました。
いつの時代もこの時期は多くの人と出会い、楽しい事も苦しい事も乗り越え成長して大人になっていく大切な時期だということ。友人や家族の大切さを改めて感じさせてもらえるすてきな作品に携われてとても光栄でした。
▼野間口徹
これまで何度となく教師役を演じてきましたが、こんなにも温かい視線を生徒に送ったことはなかったように感じています。
参考にしたのは、僕が中学生だった頃の技術家庭科の柏木先生です。誰にも伝わらない話ですみません。大好きな先生でした。
裏設定を話すのもアレなんですが、WOWOW連続ドラマ「アオハライド」シリーズで演じた教師と同一人物だと思われます。転任になったのでしょう。その辺を踏まえて、楽しんで観ていただけると幸いです。
▼千葉雄大
（出演が決まった時は）とてもうれしかったです。僕は、映画『アオハライド』に出演させていただいていたので、咲坂さんの作品は、今でも青春の一ページとして残っています。そんな中、今回の「ストロボ・エッジ」で学生役ではなく、保健室の先生として出演させていただき、陰ながら見守らせていただきました。
長い人生の中で、学生時代はほんの一瞬だけど、大人になってから、良くも悪くも思い出す、とても濃密な時間だと思います。
その輝きをぜひご覧ください。
