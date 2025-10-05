テオの“拙守”で「状況を悪くした」米記者が指摘…打球止められず三塁打に 大谷翔平が2回に3失点
テオスカー・ヘルナンデスが打球を止められず三塁打に(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間10月4日、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。
【動画】なぜ足を緩めた？打球を追い切らず三塁打としたテオスカーの拙守
この試合、異様なムードの中でマウンドに上がった大谷は、1番のトレー・ターナーをスライダーで空振り三振、続くカイル・シュワバーの当たりは右翼への大飛球となったが、右飛に打ち取り、苦笑いを浮かべたが、3番のブライス・ハーパーは投ゴロに仕留め、三者凡退に切って取った。
2回は四球と安打で無死一、二塁とされると、J.T.リアルミュートには右中間方向へ運ばれると、右翼手のテオスカー・ヘルナンデスが打球を止めることができず、これが適時三塁打となり2点を失った。さらに一死三塁でハリソン・ベーダーの犠飛で3失点。
米紙『Los Angeles Times』のジャック・ハリス記者は自身のXで「そのイニングでテオスカー・ヘルナンデスが打球（J.T.リアルミュートの三塁打）をカットできなかったことで状況を悪くした」と指摘。「それこそがリアルミュートを三塁へ進ませ、ハリソン・ベイダーの犠牲フライにつながった」と、T・ヘルナンデスの守備に苦言を呈した。
その後、大谷は3回にシュワバーをスプリットで空振り三振に仕留めるなど三者凡退。4回も3人で片づけると、5回は走者を出しながらも、シュワバーをカーブで空振り三振に切って取り、無失点で終えた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。