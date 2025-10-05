◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。メジャー８年目にしてポストシーズン（ＰＳ）初登板は今季最長タイの６回を投げて３安打３失点で降板した。今季最多タイの９三振を奪い、球数８９球。クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）を達成すると、Ｔ・ヘルナンデスの逆転３ランで勝利投手の権利が発生した。

強力打線に対して初回。首位打者の１番ターナーをスイーパーで空振り三振に斬ると、本塁打と打点の２冠に輝いた２番シュワバーは５球目の９９マイル（約１５９・３キロ）直球で右飛に仕留めたものの、右翼フェンス際まで打球を運ばれ、苦笑いのような表情を浮かべた。

２回。先頭のボームに四球を与えて初めて走者を背負うと、エンゼルス時代の同僚、５番マーシュには初安打となる中前打を打たれた。無死一、二塁から６番リアルミュートには右中間を破る先制の２点三塁打を浴びた。１００・２マイル（約１６１・３キロ）直球を捉えられた。直後にはこの日最速の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）を投げ込むなど球威はあったが、熱狂的なファンで知られる敵地は大歓声にのみ込まれた。さらに１死三塁から８番ベーダーには左犠飛を許し、この回３失点。１イニング３失点は今季ワーストタイだった。一転して３回はスプリットでシュワバー、ハーパーから連続三振を奪うなど立ち直った。

４回も３者凡退。捕手がロートベットからスミスに代わった５回は１死からベーダーへの死球で２回以来の走者を出すと、９番ストットの中前打で一、二塁のピンチを招いた。それでも、ターナーを遊直、最後はシュワバーをフルカウントからのカーブで空振り三振に仕留め、ガッツポーズを繰り出した。大谷の咆吼（ほうこう）に敵地は静まりかえった。チームが１点差に迫った直後の６回は先頭のハーパーをカーブで空振り三振。２死からマーシュもカーブで空振り三振に仕留めた。すると、７回にＴ・ヘルナンデスが逆転３ランを放った。

大谷は１８年にエンゼルス入団も６年間はチームがＰＳに進めず。ドジャースに移籍した昨季、自身初めてＰＳに進出したが、２３年９月に受けた右肘手術の影響で打者専念だったこともあって登板はなかった。今季は６月から投手復帰。少しずつイニング、投球数を増やしていく異例の形だったが、レギュラーシーズンでは１４試合に登板して１勝１敗、防御率２・８７。ＰＳではスネル、山本由伸に次ぐ３番手として先発を任された。フィリーズとは９月１６日（同１７日）に本拠地で対戦。その時は５回まで投げて１四球のみの無安打無失点に封じていた。