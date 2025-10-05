小松菜奈、六本木で美背中ほぼあらわ＆引き締まったウエスト 「唯一無二のクリエイティブな展覧会」に心境
俳優・モデルの小松菜奈（29）が、5日までに自身のインスタグラムを更新し、背中が大胆に開いた独創的なコーデで魅了した。
【写真】小松菜奈、背中が紐だけコーデ 引き締まったウエストも
9月30日に東京・六本木の森アーツセンターギャラリーで開幕した『CHANEL presents “la Galerie du 19M Tokyo”』を訪れた様子。身にまとった衣装は、背中側がシンプルに紐だけ。引き締まったウエストやなめらかな肩もあらわになった。
小松は「シャネルによってパリに設立されたle19Mは、11のメゾンダールと約700人の職人や専門家が集結し、ファッションとインテリアのメティエダールを探求するユニークな複合施設。今回はフランスと日本の職人さんやアーティストさんの職人技が織りなす 唯一無二のクリエイティブな展覧会」と紹介。
「本来知れる事見る事ができないような職人さん達の裏側や言葉を発信することは本当に素晴らしい取り組みだなと思いました」とし、「人の手から生み出させるものは本当に素晴らしいものだと思います。そこに込められた情熱・愛情・温度感・感情・価値 そこに勝るものは無いなと改めて実感出来ました。私も創ることが大好きなので自分達の発想を自由に楽しんで表現出来る場を残していきたいと思います」とつづった。
