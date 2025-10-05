ボーイズグループATEEZ（エイティーズ）のWOOYOUNG（ウヨン）が、フランスの高級ブランドクレージュに参加した。

9月30日、「2026春＼夏ファッションショー」の舞台に立った。韓国メディアのニュースエンは5日、「ウヨンは、ファッションショーに参加した唯一の韓国男子セレブとして目を引いた。大型ポケットとベルトのディテールが目立つジャンプスーツを着用し、感覚的なオールブラックスタイリングとすらりとしたビジュアルで、みんなの視線を強奪した」と報じた。

ウヨンは昨年と今年3月にもクレージュショーに参加している。同メディアはまた「ファッショントレンドに対する高い関心と格別な感覚でファッション界でも注目され『グローバルファッションのアイコン』として浮上した彼は、今回のファッションショーを通じてもう1度ブランドとの縁を誇示した」とも伝えた。

さらに当日の様子を詳しくリポートした。「この日、現場にウヨンが到着するやいなや、全世界取材陣のフラッシュ洗礼があふれた。余裕のある笑顔とともにあいさつを伝えたウヨンはナオミ・ワッツ（Naomi Watts）、ジョージ・ファーマー（Georgie Farmer）、エマ・チェンバレン（Emma Chamberlain）ら世界的なスターたちとともにファッションショーを楽しみながらワールドクラスの威厳を誇った」とも報じた。

ATEEZは、韓国、欧州に続き、現在日本での公演を続けている。先月13日から3日間は埼玉、同20、21日には名古屋公演を終えた。今月の22、23日は神戸での公演を予定している。