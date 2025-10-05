秋に行きたい「富山県の温泉地」ランキング！ 2位「氷見温泉郷」、堂々の1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「秋に行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたい富山県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「氷見のうどんやブリを堪能して、お風呂に入りたいから」（30代女性／広島県）、「すごく景色が綺麗だからです」（50代女性／兵庫県）、「日本海を見ながら温泉に浸かって非日常を過ごしたいから」（20代女性／宮城県）、「氷見の日の出は日本の朝日百選に選ばれているため」（30代女性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「トロッコ電車の拠点でもあり、きれいな宿が多いから」（30代女性／千葉県）、「黒部峡谷の紅葉を眺めながら温泉に浸かれるのが魅力です。トロッコ列車との組み合わせも楽しみで、秋ならではの景色を堪能できそうです」（20代男性／愛知県）、「秋は峡谷が赤や黄に染まり、露天風呂からの眺めはまるで絵画のようだから」（50代男性／広島県）、「地元の温泉地です。秋にはまわりの山々の紅葉がきれいです」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：氷見温泉郷／54票富山湾の西端に位置する氷見温泉郷は、晴れた日には立山連峰を遠くに望む絶景のロケーションが魅力。特に秋は空気が澄みわたり、海と山が織りなすダイナミックな景観がいっそう美しく映えます。豊富な湯量と共に楽しめるのが、漁港の町ならではの新鮮な海の幸。ブリやカニ、白エビなど、季節ごとの地魚を味わいに訪れる人も多く、グルメ旅としての評価も高まっています。海鮮のほかに、氷見のうどんや氷見牛などの名物もあります。美しい景色と美味しい料理、心地よい湯がそろう、秋の富山旅にぴったりの温泉地です。
1位：宇奈月温泉／103票黒部峡谷の玄関口に広がる宇奈月温泉は、富山県を代表する名湯。アルカリ性単純泉のさらりとした湯は肌にやさしく、老若男女問わず心地よい癒しを提供してくれます。日本一の透明度を誇るともいわれるその湯は「美肌の湯」としても知られ、特に女性に人気。秋になると、峡谷を彩る鮮やかな紅葉が見頃を迎え、トロッコ電車に揺られながら眺める景色はまさに絶景です。深く切り立つ渓谷美と赤や黄に染まる木々が織りなす風景は、一度見たら忘れられないほどの迫力と美しさ。静かで上質な時間を楽しみたい秋の旅にぴったりの温泉地です。
(文:坂上 恵)